Khả năng Đà Nẵng, Quảng Nam sẽ không tổ chức thi tốt nghiệp THPT

Mặc dù Đà Nẵng đã thực hiện các biện pháp phòng dịch quyết liệt cho công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT trên tinh thần đảm bảo Sức Khỏe cho toàn bộ thí sinh và cán bộ điểm thi, tuy nhiên trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, số ca tăng nhanh gấp nhiều lần so với đợt trước, Đà Nẵng đã chính thức gửi kiến nghị tới Bộ GD-ĐT, xem xét dừng thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại Đà Nẵng. Trong lúc chờ kết quả chính thức từ Bộ, TP vẫn tiếp tục công tác chuẩn bị cho kỳ thi.

Bộ Giáo dục & Đào tạo nhận được kiến nghị của TP. Đà Nẵng về việc dừng tổ chức thi tốt nghiệp THPT

Lý giải cho kiến nghị này, ông Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT TP. Đà Nẵng cho biết, ở thời điểm hiện tại, Đà Nẵng đã ghi nhận gần 100 ca bệnh có lịch trình di chuyển liên quan tới TP. Đà Nẵng, trong số đó, có rất nhiều cán bộ, giáo viên, thí sinh ở trong danh sách tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19. Điều này gây nên nhiều khó khăn trong công tác chuẩn bị cho kỳ thi. Ông cũng thông tin thêm, hiện nay, dịch bệnh đã có những ảnh hưởng nhất định đến tâm lý của không chỉ thí sinh, mà còn tới phụ huynh, cán bộ, giáo viên, thậm chí cả những người dân nếu kỳ thi vẫn tiếp tục diễn ra như đúng kế hoạch. Tuy vậy, trước khi nhận được kết quả chính thức từ Bộ Giáo dục, TP. Đà Nẵng vẫn cần tiếp tục thực hiện công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT như kế hoạch đã đề ra.

Máy khử khuẩn và máy rửa tay tự động được trang bị ở các trường thi khi thí sinh tới nhận giấy báo dự thi

Theo Thanh Niên, nếu kiến nghị được thông qua, Đà Nẵng sẽ không tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT dự kiến sẽ diễn ra trong tuần tới, các thí sinh tham dự sẽ được đặc cách xét tốt nghiệp. Trong trường hợp các thí sinh có nguyện vọng xét tuyển vào các trường Đại học trên toàn quốc, sẽ có những giải pháp phù hợp tình hình thực tế.

Quảng Nam gửi đề xuất 03 phương án về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT

Trong khi Đà Nẵng kiến nghị về việc hủy hoàn toàn kỳ thi, Sở GD-Đt tỉnh Quảng Nam cũng có kiến nghị về 03 phương án liên quan tới việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020: (1) tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT như kế hoạch đã đề ra nếu tình hình dịch bệnh tại tỉnh giữ ở mức ổn định, thí sinh được đảm bảo an toàn, (2) đề xuất lùi lịch thi khoảng 01 tháng nếu tình hình dịch bệnh không đảm bảo an toàn cho kỳ thi và (3) đề xuất hủy toàn bộ kỳ thi, xét đặc cách tốt nghiệp cho tất cả các thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn Đà Nẵng.

Lý giải cho những đề xuất này, được biết, các ca nhiễm COVID-19 ở Quảng Nam hiện chưa có trường hợp nào là thí sinh, cán bộ, nhân viên điểm thi thuộc diện F1.





Các thí sinh tại Đà Nẵng và Quảng Nam có thể sẽ được đặc cách xét tốt nghiệp

Trước những đề xuất của Quảng Nam, Đà Nẵng, Bộ Giáo dục & Đào tạo cho biết, bộ ghi nhận những kiến nghị và hiện vẫn đang sát sao với tình hình dịch bệnh tại Đà Nẵng và Quảng Nam. Bộ Sẽ trao đổi với các bộ, ban ngành liên quanh và báo cáo tới Chính Phủ.

Đà Nẵng kiến nghị không tổ chức thi tốt nghiệp THPT

Theo Thùy Dương/SKCĐ