Đà Nẵng ký hợp đồng quảng bá với BBC, tích cực kích cầu du lịch bằng loạt ưu đãi

Ngày 4/6 vừa qua, Trung tâm xúc tiến Du lịch Đà Nẵng đã quyết định ký hợp tác quảng bá du lịch với đại diện truyền thông của kênh truyền hình quốc tế BBC - Global Book Corporation. Theo đó, Đà Nẵng sẽ được xuất hiện trên BBC ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương thông qua một đoạn clip quảng bá du lịch dài khoảng 30 giây. Việc này sẽ được tiến hành liên tục trong tháng 6 này, khoảng gần 100 lần xuất hiện. Không rõ chi phí cho đợt quảng bá mạnh tay của Đà Nẵng là bao nhiêu, nhưng khán giả có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp đáng nhớ của Đà Nẵng trên BBC vào các khung giờ 6h00-9h30, 9h30-17h00, 17h00-19h00, 19h00-24h00.

Theo thông tin từ chuyên trang quảng bá du lịch Danang Fantasticity, những nội dung chủ yếu của loạt clip quảng bá sẽ xoay quanh hình ảnh thành phố, con người Đà Nẵng thân thiện, năng động và hiếu khách. Bên cạnh đó, đoạn clip này cũng giới thiệu, quảng cáo văn hóa phong phú, ẩm thực ngon lành, lối sống ổn định và an toàn nơi đây.

Trước kia, không ít lần Đà Nẵng đã được truyền thông nước ngoài yêu mến, ngợi ca và đưa vào danh sách những địa điểm du lịch hấp dẫn không thể bỏ qua. Việc Đà Nẵng 'bắt tay' với truyền thông nước ngoài được cho là một hành động nỗ lực và chủ động của thành phố, nhằm quảng bá hình ảnh và xúc tiến du lịch Đà Nẵng ra thế giới. Đây cũng là một động thái kích cầu du lịch và tuyên truyền về hình ảnh Việt Nam, khi nước ta đang truyền thông về "điểm đến an toàn" sau thời gian dài kiểm soát tốt dịch COVID-19.





Bên cạnh đó, để kích thích du khách trong nước vi vu, Đà Nẵng cũng triển khai chiến dịch mang tên "Danang Thank You" với hàng loạt ưu đãi hấp dẫn về giá vé, phòng ốc và nhiều dịch vụ thú vị khác. Dự kiến chiến dịch này sẽ kéo dài từ tháng 6 đến hết năm 2020, đây sẽ là tin vui cho hội mê du lịch đang vô cùng 'cuồng chân' sau thời gian dài giãn cách xã hội và nôn nóng đợi mùa hè tới.

Trước đó trong cuộc khảo sát của trang đánh giá du lịch uy tín TripAdvisor, Đà Nẵng - Việt Nam đã tự hào lọt top 7 điểm đến hàng đầu thế giới TripAdvisor 2020, một hạng mục nằm trong hệ thống giải thưởng "Travellers’ Choice – Best of the Best 2020". Theo thông tin của TripAdvisor, những địa điểm lọt top đều là những nơi mà du khách trên toàn thế giới rất yêu thích, chứng kiến mức tăng lớn nhất về đánh giá và xếp hạng hàng đầu trong năm vừa qua.

Trang này viết về Đà Nẵng như sau:" Đà Nẵng rất thoải mái và thân thiện. Chuyến tham quan ẩm thực là cách tốt nhất để trải nghiệm hương vị địa phương theo đúng nghĩa đen. Sau khi bạn đã no căng với món mì mặn và những món ăn đường phố ngon lành, hãy dạo chơi để tiêu hoá thức ăn bằng cách khám phá các hang động đá vôi và hang động Phật giáo của Ngũ Hành Sơn."

BBC World News là một trong những kênh truyền hình lớn nhất thế giới, từng quảng bá du lịch, khám phá cho nhiều quốc gia và tổ chức khác nhau. Hiện có khoảng 40 quốc gia cũng sử dụng dịch vụ quảng cáo của kênh truyền thông này như Malaysia, Thái Lan, Singapore, Hy Lạp, Ấn Độ,...

