Đà Nẵng và Quảng Nam lần lượt có bệnh nhân nhiễm COVID-19 được điều trị khỏi bệnh

Sáng nay 16/8 Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đã công bố bệnh nhân 582 và bệnh nhân 615 đã khỏi bệnh. Theo được biết, bệnh nhân 582 là nam giới, 55 tuổi, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, là trường hợp bệnh nhân nặng, phải hồi sức tích cực trong hơn 2 tuần. Bệnh nhân có các bệnh lý nền như tăng huyết áp , suy tim, bệnh tim thiếu máu cục bộ. Để điều trị cho bệnh nhân, các bác sĩ phải thực hiện ECMO và thay huyết tương.

Sau quá trình điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng , bệnh nhân đã cai được ECMO từ ngày 5/8 và chuyển sang Bệnh viện Phổi Đà Nẵng để thực hiện thay huyết tương và tiếp tục điều trị Covid-19. Bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm 4 lần âm tính với SARS-CoV-2 vào các ngày 4/8, 9/8, 12/8, 14/8.

Bác sĩ Trần Thanh Linh, Phó khoa Hồi sức cấp cứu thuộc Bệnh viện Chợ Rẫy đã khẳng định bệnh nhân này đã được điều trị khỏi COVID-19 . Tuy nhiên, bệnh nhân cần giai đoạn phục hồi chức năng và trở lại bình thường trong khoảng 1 tuần nữa khi tình trạng ổn định hơn.

BN 582 tặng hoa cảm ơn các bác sĩ

Ths. BS Nguyễn Trọng Khoa, Phó Trưởng Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế tại TP Đà Nẵng đã đánh giá cao sự nỗ lực của các y bác sĩ trong việc điều trị và giúp bệnh nhân phục hồi. Đây là những tín hiệu tích cực để giúp các bác sĩ và người dân Việt Nam thêm quan hơn trong cuộc chiến phòng chống COVID-19.

Cũng trong sáng nay bệnh nhân 615 là nữ, 27 tuổi, trú quận Hải Châu, TP Đà Nẵng được công bố chữa khỏi tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Bệnh nhân được xe y tế chở về nhà và tiếp tục cách ly, theo dõi tại nhà trong 14 ngày theo quy định.

Trước đó 3 ngày, tại Đà Nẵng cũng đã công bố 10 bệnh nhân khỏi bệnh là: BN466, BN469, BN495, BN555, BN581, BN638, BN682, BN685, BN665, BN730 đã được điều trị khỏi COVID-19.

Cùng ngày hôm đó, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam cũng đã công bố 2 bệnh nhân khỏi COVID-19 là BN716 và BN719. Đây đều là những tín hiệu tích cực đáng mừng cho ngành y tế Việt Nam.

Theo Phương Hoa/SKCĐ