Đà Nẵng thành lập Bệnh viện dã chiến Tiên Sơn thu dung điều trị cho bệnh nhân COVID-19

Ngày 22/8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tại Đà Nẵng quyết định thành lập Bệnh viện dã chiến tại Cung thể thao Tiên Sơn để hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân bị nhiễm COVID-19.

Cụ thể, Bệnh viện dã chiến Tiên Sơn có địa chỉ tại số 3 Phan Đăng Lưu, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu sẽ là cơ sở 2 của bệnh viện Đà Nẵng với quy mô 500 giường bệnh. Trong đó giai đoạn 1 sẽ xây dựng bệnh viện với quy mô 300 giường bệnh và 267 nhân lực làm việc.

Bệnh viện dã chiến Tiên Sơn

Hiện bệnh viện dã chiến Tiên Sơn đang chịu sự chỉ đạo và quản lý trực tiếp của Sở Y tế và hướng dẫn chuyên môn đảm bảo các điều kiện tổ chức hoạt động của bệnh viện Đà Nẵng.

Chuyên môn chính của Bệnh viện dã chiến Tiên Sơn chính là cách ly, chăm sóc và điều trị cho bệnh nhân bị nhiễm COVID-19 theo quy định và thực hiện các danh mục kỹ thuật theo phân chia của bệnh viện Đà Nẵng

Giám đốc bệnh viện dã chiến Tiên Sơn đã bố trí sắp xếp các khu chức năng và chuyên môn phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo điều trị cho bệnh nhân COVID-19 một cách hiệu quả nhất.

Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng sẽ phối hợp với Sở y tế và giám đốc bệnh viện dã chiến Tiên Sơn để điều tiết lực lượng đảm bảo an ninh tại đây.

Diễn tập Covid tại Bệnh viện dã chiến Tiên Sơn, Đà Nẵng

Theo Phương Hoa/SKCĐ