Đà Nẵng: Thủ đoạn tinh vi của nữ quái mạo danh Việt kiều mua bán đất "ảo", chiếm đoạt 23 tỷ đồng

Ngày 26/9, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng thông tin vừa bắt giữ và di lý Đoàn Thị Vy (52 tuổi, trú tỉnh Thừa Thiên-Huế) từ Vũng Tàu về Đà Nẵng để phục vụ công tác điều tra liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Chân dung nữ quái Đoàn Thị Vy

Sau khi khuếch trương thanh danh và có được lòng tin, Vy nhờ bà N.T.C.H. (nhân viên dọn dẹp tại một khách sạn) đứng tên để thành lập Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng bất động sản Thành Đạt, đặt trụ sở tại TP Đà Nẵng.

Vy lấy lý do là Việt kiều , khó đứng tên pháp nhân, để nhờ chị H. đứng tên chủ sở hữu thành lập Công ty CP Đầu tư xây dựng bất động sản Thành Đạt. Vy còn hứa hẹn chia lợi nhuận để nhờ chị Hòa vay mượn tiền nhiều người, nộp vào tài khoản ngân hàng để chứng minh số dư, để Vy sử dụng các chứng nhận này đi lừa đảo.

Gây dựng được công ty xong xuôi, qua tìm hiểu Vy đã biết về một dự án Khu thương mại có tên Vina Universal Pradadise Sơn Tịnh (tỉnh Quảng Ngãi) có thể bị thu hồi vì chậm tiến độ, Vy liền làm hồ sơ xin chuyển nhượng mua lại khu đất này.

Dự án Vy dùng để lừa đảo khách hàng

Dù chưa nhận được sự đồng ý của chính quyền Quảng Ngãi, dự án chưa hoàn thành đủ thủ tục pháp lý nhưng Vy đã liên hệ, giới thiệu cho nhiều người có nhu cầu để bán nhiều lô đất nền trong dự án này. Đáng chú ý, trong số này có một công ty chuyên phân phối bất động sản ở Đà Nẵng đặt mua đất nền tại dự án “ảo” của Vy, bị chiếm đoạt 23 tỷ đồng.

Qua xác minh, cơ quan công an còn xác định công ty này không phải là nạn nhân duy nhất. Cũng có rất nhiều người "nhẹ dạ cả tin" cũng đã đặt mua đất “ảo” tại dự án do Vy tự vẽ ra.

Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng thông báo, ai là bị hại hoặc người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ việc, liên hệ cơ quan công an để được hướng dẫn và giải quyết. Hiện toàn bộ số tiền chiếm đoạt được Vy khai nhận đã tiêu xài cá nhân hết.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ