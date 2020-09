Đà Nẵng trước giờ bão số 5 đổ bộ: Đường phố ngập thành sông, sấm sét gầm rú ing trời

Đà Nẵng mưa lớn ngập đường do ảnh hưởng của bão số 5

Cơn mưa lớn đêm 17 rạng sáng 18/9 đã khiến cho nhiều tuyến đường tại Thành phố Đà Nẵng chìm trong biển nước.

Đà Nẵng ngập lớn trong cơn mưa lớn sáng nay

Đặc biệt là các tuyến đường Nguyễn Văn Linh, Hàm Nghi, Trần Phú, Hoàng Văn Thụ đều bị ngập sâu từ 20-40cm, các phương tiện gặp nhiều khó khăn khi di chuyển, phần lớn đều phải dắt xe máy lên vỉa hè.

Các tuyến phố bị ngập lụt nghiêm trọng

Một số đoạn ngập sâu trên đường Hàm Nghi, công an đã phải căng dây chốt chặn để cảnh báo người dân không đi vào vùng nước ngập. Các phương tiện đi vào tuyến đường này đã phải quay đầu hàng loạt.

Người tham gia giao thông phải dắt xe để phòng chết máy

Lãnh đạo Công ty Thoát nước và xử lý nước Thải Đà Nẵng cho biết, hiện đơn vị này đang thống kê những địa điểm bị ngập úng, đồng thời khơi thông dòng chảy để nước thoát kịp thời.

Tuyến đường bị ngập sâu

Theo ghi nhận của phóng viên báo giao thông, mưa lớn kèm theo gió giật mạnh đã khiến cho hàng loạt cây xanh trên đường Trung Nữ Vương quận Hải Châu gãy đổ, đè lên các đường dây điện. Hiện công nhân đang gấp rút thu dọn hiện trường.

Đường xá Đà Nẵng bị ngập lụt

Cập nhật đường đi của bão số 5

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão số 5 hiện đã vào đến vùng biển các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam với sức gió mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 12.

Biển động dữ dội trước khi bão về

Trong 12 giờ tới, bão có thể di chuyển theo hướng Tây Bắc với vận tốc 25km/h và đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam, sức gió giảm xuống còn cấp 8, cấp 9, giật cấp 11.

Đà Nẵng mưa lớn vào sáng nay

Dự báo bão có thể đổ bộ vào đất liền các tỉnh Quảng Bình đến Quảng Nam vào trưa hoặc đầu giờ chiều hôm nay 18/9. Khi đổ bộ bão có thể mạnh cấp 9, giật cấp 12, gió trên đất liền có thể mạnh cấp 8, giật cấp 11.

Cây cối bị đổ do mưa lớn kèm gió to

Đến 8h tối qua, Đà Nẵng đã khẩn trương sơ tán 72.000 dân ở các vị trí chịu ảnh hưởng của bão đến nơi an toàn.

Đà Nẵng chìm trong biển nước trước giờ bão đổ bộ

Theo Phương Hoa/SKCĐ