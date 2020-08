Đà Nẵng xác định được 20 ca F1, tiến hành cách ly cả thôn do có liên quan đến BN 1040

Sau khi BN1040 tử vong do trước khi có kết quả dương tính với virus COVID-19, ngành y tế đã lập tức vào cuộc điều tra, truy vết đối với những người có tiếp xúc gần với bệnh nhân và những người có liên quan đến đám tang trong đêm 28/8. Đồng thời phong tỏa cả thôn do có liên quan đến BN1040.

Ngay sau khi công bố kết quả xét nghiệm của BN1040 dương tính với COVIC-19, UBND huyện Hoà Vang, TP Đà Nẵng đã thiết lập khu vực cách ly y tế tại thôn Thạch Bồ, xã Hoà Phong và thành lập các chốt kiểm soát phòng dịch tại các cửa ngõ ra vào thôn.

Thôn Thạch Bồ đã bị cách ly và phun thuốc khử khuẩn

Sau khi tiến hành truy vết, tìm kiếm các trường hợp liên quan đến ca bệnh này, ngành y tế đã lấy mẫu 74 trường hợp tiếp xúc gần tại nhà bệnh nhân. Theo đó đã xác định được 20 trường hợp là F1 và đã lấy mẫu xét nghiệm. Nhà bệnh nhân và các khu vực xung quanh đều được phun hóa chất khử khuẩn.

Trước đó, ngày 29/8, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng bổ sung thông tin về BN1040 - người đã tử vong trước khi có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 . Cụ thể, ngày 27/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm. Cùng ngày bệnh nhân diễn tiến rất nặng và Bệnh viện đã cho xuất viện theo yêu cầu của người nhà. Đến 23h55 cùng ngày, bệnh nhân được xác định là đã tử vong.

Your browser does not support HTML5 video.

Tình hình cách ly tại Đà Nẵng

Theo Phương Hoa/SKCĐ