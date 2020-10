Đã phát hiện thêm 1 thi thể công nhân bị thiệt mạng tại Thủy điện Rào Trăng 3

Thượng tá Nguyễn Viết Phương, Trưởng công an thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế cho biết, vào khoảng 11h hôm nay, lực lượng cứu hộ đã phát hiện ra một thi thể nạn nhân tại Thủy điện Rào Trăng 3. Thi thể này hiện đang được xác minh danh tính rồi bàn giao cho gia đình mai táng.

Tính đến trưa nay 16/10, sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lương chức năng đã phát hiện thêm thi thể 1 công nhân bị mất tích liên quan đến vụ sạt lở tại Thủy điện Rào Trăng 3.

Lực lượng cứu hộ đưa thi thể nam công nhân thủy điện Rào Trăng 3 về bệnh viện

Theo nhận định từ Ban chỉ huy tìm kiếm cứu nạn tại Rào Trăng 3, sau nhiều ngày mưa lớn, nước chảy xiết qua các khu vực sạt lở làm lộ thi thể công nhân trên. Và nhiều khả năng còn có nhiều công nhân vẫn đang bị vùi lấp dưới lớp đất đá này.

Hiện công an tỉnh Thừa Thiên Huế là đơn vị được giao nhiệm vụ cứu nạn bằng đường thủy nhóm công nhân mất tích còn lại. Theo phương án đường thủy, lực lượng cứu hộ sẽ tiếp cận lòng hồ thuỷ điện Hương Điền từ một nhánh rẽ ở đường 16, sau đó ngược lòng hồ 10km để lên Rào Trăng 4, rồi tiếp tục lên Rào Trăng 3. Tuy nhiên, trong ngày 16/10, do nước chảy xiết nên việc tìm kiếm bằng đường thuỷ của lực lượng Công an tạm dừng.

Thi thể công nhân gặp nạn được lực lượng cứu hộ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đưa ra ngoài

Sáng nay, Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam đã chủ trì cuộc họp bàn giải pháp để gấp rút tìm kiếm những công nhân còn lại bị mất tích tại Thủy điện Rào Trăng 3.

Cũng trong cuộc họp này ông Phan Thiên Định - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã đưa ra báo cáo về tình hình hiện tại ở Rào Trăng 3 và những phương án để tiếp tục tìm kiếm cứu nạn các công nhân bị mất tích một cách nhanh nhất.

Ông Định cho biết, hiện nay công tác tiếp cận tại khu vực thủy điện Rào Trăng 3 đang gặp rất nhiều khó khăn. Nguyên nhân chủ yếu là do thời tiết quá xấu, mưa lớn kéo dài khiến đất đá trơn trượt, nhiều tuyến đường bị sạt lở, bùn đất quá dày cản trở các phương tiện di chuyển vào Rào Trăng 3.

Lực lượng cứu hộ có mặt tại điểm sạt lở

Sau khi đánh giá tình hình, lực lượng chức năng đã quyết định tiếp cận Rào Trăng 3 bằng đường bộ, Lãnh đạo Bộ Quốc phòng đề nghị Bộ tư lệnh Quân khu 4 triển khai lực lượng công binh tiếp tục mở đường từ tiểu khu 67 để vào Rào Trăng 3 với phương châm “nhanh chóng, an toàn, hiệu quả”.

Trung tướng Nguyễn Trọng Bình cho biết: “Phải tận dụng từng giờ để tìm kiếm. Trong ngày mai phải tiếp cận được hiện trường, bằng mọi giá phải tìm được các công nhân trong thời gian sớm nhất”.

Sạt lở tại Rào Trăng 3

Theo Phương Hoa/SKCĐ