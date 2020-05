Sàm sỡ 'bạn gái nhà người ta' bị phát hiện, nam thanh niên chống chế 'tao đi ô tô thiếu gì gái'

Cả hai lời qua tiếng lại một hồi, thanh niên áo trắng thách thức và chửi bới trước

Người quay lại clip là anh Dương Đức Hiếu (21 tuổi) cho biết khi đang ngồi uống nước gần đó, đột nhiên thấy anh thanh niên áo đen (được cho là bạn trai của cô gái kia) từ cửa hàng bước ra chỉ mặt người mặc áo trắng và nói "mày sờ mó người yêu tao đúng không".

Cô bạn gái và nhân viên cửa hàng chạy theo can ngăn nhưng không được

Theo clip ghi lại, anh này sau đó yêu cầu nhân viên cửa hàng trích xuất camera để xác minh sự việc. Thấy vậy, thanh niên áo trắng nổi nóng, cởi áo rồi liên tục chửi bới "mày biết tao là ai không, tao đi ô tô thiếu gì gái...".

Lời qua tiếng lại một hồi, thanh niên áo trắng đi vào phía trong cửa hàng tiện lợi thì người áo đen xông tới quật ngã, đánh tới tấp người đã chửi bới mình.

Thanh niên tự xưng đi ô tô nhưng cuối cùng đội mũ bảo hiểm bên chiếc xe máy đến tận khuya

Sau khi "hạ đo ván" đối thủ, đôi nam nữ rời đi, còn thanh niên áo trắng vẫn ngồi lại trước cửa hàng tiện lợi đến đêm muộn.



Chứng kiến sự việc, nhiều người cho rằng thanh niên trêu ghẹo cô gái có dấu hiệu mất kiểm soát. "Nhiều người bảo rằng tên này say rượu nhưng tôi thấy mặt hắn không đỏ còn người cũng không có mùi rượu. Tuy nhiên, có thể tên này đã sử dụng chất kích thích khác trước khi xảy ra sự việc này", anh Hiếu nói.

