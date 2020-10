Đã tìm thấy 12 thi thể trong Đoàn cán bộ gặp nạn tại Rào Trăng 3, tất cả đều đã xác minh danh tính

12 thi thể nạn nhân được tìm thấy đều đã xác định được danh tính. Tính đến thời điểm hiện tại lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy được 12 thi thể cán bộ chiến sĩ tại tiểu khu 67. Tất cả

Các lực lượng khẩn trương tìm kiếm thi thể nạn nhân

Sở chỉ huy tiền phương Quân khu 4 vừa có chỉ đạo lực lượng tìm kiếm kéo dài công tác cứu nạn xuyên đêm. Với khoảng 2 triệu mét khối đất đã vùi lấp toàn bộ tiểu khu, các cán bộ chiến sĩ tham gia cứu nạn phải đảm bảo an toàn cho bản thân đồng thời khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân còn lại.

Bất chấp điều kiện thời tiết, mọi người vẫn đang rất nỗ lực tìm kiếm

Hiện trời đã tối, thời tiết lại diễn biến xấu, mưa lớn kéo dài kết hợp với đất đá trơn trượt khiến cho công tác tìm kiếm cứu hộ cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn. Tại hiện trường, lực lượng chức năng vẫn tiến hành tìm kiếm trong đêm tại những vị trí quan trọng với mong muốn sẽ tìm thấy những người còn lại trong thời gian sớm nhất.

Các phương tiện đang làm nhiệm vụ

Trước đó lực lượng chức năng đã tiến hành mở rộng khu vực tìm kiếm, nỗ lực tranh thủ từng giờ, từng phút, chạy đua với thời gian để tìm kiếm các nạn nhân bị mất tích. Các đơn vị cũng đang tiếp tục đưa quân đến khu vực Rào Trăng 3. Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó tổng Tham mưu trưởng đã trực tiếp đến hiện trường để động viên các chiến sĩ đồng thời thực hiện công tác chỉ đạo việc tìm kiếm các nạn nhân khác.

Mọi người đều đang tranh thủ từng giờ từng phút

Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu 4 đã tực tiếp đến để điều hành các lực lượng tổ chức việc đưa thi thể các nạn nhân tìm được ra khỏi hiện trường.

Hiện trường đất đã và cây cối đổ gây khó khăn cho công tác cứu nạn

Trước đó vào sáng nay, Thượng tướng Phan Văn Giang đã có cuộc họp trực tuyến với Sở chỉ huy tiền phương. Thượng tướng đưa ra chỉ đạo Bộ tư lệnh Công bình, Bộ tư lệnh Quân khu 4 và các đơn vị có liên quan cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế huy động các phương tiện đến để tổ chức tìm kiếm tất cả những nạn nhân vẫn còn mất tích, trong đó đặc biệt chú trọng an toàn về người và các phương tiện, trang tiết bị.

Thủy điện Rào Trăng 3

Theo Phương Hoa/SKCĐ