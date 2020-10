Thêm 2 thi thể cán bộ, chiến sĩ mất tích được tìm thấy, nâng tổng số lên 6 người

Cụ thể, lực lượng cứu nạn ở Sở chỉ huy tiền phương Quân khu 4 đã tìm thấy 6 thi thể trong Đoàn cán bộ công tác gặp nạn do sạt lở đất.

Các đó vài giờ đồng hồ (khoảng 11h30), lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy 4 thi thể đầu tiên trong đoàn Công tác gặp nạn ở Tiểu khu 67. Tuy nhiên, thời điểm đó cơ quan chức năng chưa xác định được danh tính các nạn nhân.

Theo nguồn tin từ Thông tin chính phủ, cơ quan chức năng đã khoanh vùng vị trí trọng điểm, tiếp tục nỗ lực tìm kiếm cứu nạn. Các đơn vị cũng đồng thời tiếp tục thông tuyến đến khu vực Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3.

Lực lực cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân còn lại

Trong sáng nay, Bộ Quốc phòng đã thiết lập cuộc họp trực tuyến giữa Thượng tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Sở chỉ huy tiền phương, hiện trường tìm kiếm cứu hộ cứu nạn.

Thương tướng Giang chỉ đạo Bộ Tư lệnh Công binh, Bộ tư lệnh Quân khu 4 và các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế huy động tối đa phương tiện, lực lượng tham gia, tổ chức tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân đang mất tích. Ngoài ra, đặc biệt chú ý đến công tác an toàn về người và phương tiện thiết bị.

Tìm kiếm người mất tích tại Rào Trăng 3