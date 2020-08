Bé gái 14 tuổi mất tích cùng người đàn ông lạ được tìm thấy ở quán `bia ôm`, tâm lý còn bất ổn

Liên quan đến vụ bé gái 14 tuổi mất tích bí ẩn cùng người đàn ông lạ, Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vẫn đang phối hợp với cơ quan chức năng liên quan để làm rõ một số tình tiết nghi vấn trong vụ việc.





Bên cạnh đó, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An cũng chia sẻ thêm, hiện bé gái Phạm Thị Như Q. (14 tuổi, trú tại xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu) đã được trao trả về cho gia đình . Cháu Q. được tìm thấy tại một quán "bia ôm" ở TP Vinh, cách nhà khoảng 60km.





Nói về tình trạng của cháu Q., chị Nguyễn Thị Thơm (mẹ cháu bé) cho biết, sau 1 ngày tìm thấy, cháu còn bất ổn về tâm lý. Hiện đang được chăm sóc tại nhà người thân, chưa đưa về quê.





Gia đình hỏi gì cháu cũng không nói, chỉ khóc. Cháu khóc nhiều quá nên gia đình không dám đưa con về nhà sợ hàng xóm hỏi thăm nhiều cháu lại khóc.





Cũng theo chị Thơm, do không trực tiếp đi đón con nên chị không rõ địa chỉ quán "bia ôm" - nơi tìm thấy cháu Q. là ở đâu. Về người đàn ông lạ mặt đưa cháu Q. đi mua điện thoại chị Thơm cũng không biết là ai, có quan hệ như thế nào với cháu Q.. Chị cũng không biết mục đích người này đưa cháu Q. đi mua điện thoại để làm gì.

Cháu Q. đã được tìm thấy tại quán "bia ôm" sau 2 ngày mất tích





Cơ quan chức năng đã đưa cháu Q. đi khám và đang đợi kết quả. Gia đình cũng đáng ngóng đợi kết quả từ phía cơ quan điều tra.





Nói về hoàn cảnh gia đình, chị Thơm cho biết: Chị lập gia đình cùng một người đàn ông Thanh Hóa. Sau đó hai người cùng vào tỉnh Đắk Lắk làm ăn. Vợ chồng có với nhau 2 mặt con nhưng không hiểu vì lý do gì mà người chồng bỏ đi biệt tích.





Con gái đầu của chị Thơm cũng bị thiểu năng trí tuệ. Chị gửi con cho ông ngoại chăm sóc. Vì cuộc sống mưu sinh nên chị ra Hà Nội làm thuê. Thời điểm cháu Q. mất tích, chị không ở nhà nên chỉ nghe người thân kể lại.





Trước đó vào ngày 24/8, chị Thơm nghe người thân thông báo cháu Q. bị mất tích nên đã trình báo Công an và đăng thông tin lên mạng xã hội nhờ tìm kiếm.





Nhận được tin báo, Công an vào cuộc điều tra và phát hiện khoảng 12h41 ngày 25/8, cháu Q. đi cùng một người đàn ông khoảng 40 tuổi, cao khoảng 1m70, mặc áo màu xanh nước biển, quần đen vào một cửa hàng điện thoại ở TP Vinh để mua máy tính bảng. Sau 2 ngày mất tích, Công an tìm thấy cháu Q. ở một quán "bia ôm" trong TP Vinh.





