Vụ bé trai 12 tuổi mất tích ở Hà Nội: Giận mẹ đi đến nhà bạn mới quen tá túc

Liên quan đến vụ bé trai 12 tuổi mất tích tại Hà Nội , sáng 27/8, người thân của cháu Hà Trung N. (12 tuổi, quận Hai Bà Trưng) cho biết, tối 26/8, họ đã nhận được thông tin con trai đang an toàn tại một gia đình trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

Cũng theo gia đình, cháu N. bỏ nhà đi vì bị mẹ mắng và sau đó di chuyển ra khu vực hồ Hoàn Kiếm chơi. Tại đây gặp hai người bạn cùng trang lứa đi chơi với mẹ.

"Hai cháu này mày mò cây bán hàng để mua chai nước, N. thì biết trước cách lấy đồ ở cây bán hàng tự động nên hướng dẫn cho các bạn. Kể từ lúc này, bọn chúng làm quen nhau rồi về nhà chơi", người thân của bé kể.

Thời điểm đó vì vẫn còn giận mẹ nên N. đi theo về nhà bạn chơi. Người lớn hỏi thông tin, địa chỉ nhưng cậu bé nhất định không nói.

Gia đình đã tìm thấy cháu N.

Sau khi người mẹ các bé biết chuyện cháu N. bỏ đi, người phụ nữ này đã tìm cách liên lạc với gia đình vào tối 26/8. Nhưng do muộn và xác định con mình an toàn nên chưa thông báo việc này cho N..

Hiện, bản thân N. vẫn chưa biết giữa hai gia đình đã liên lạc với nhau nắm thông tin, dự định trong sáng hôm nay người sẽ tìm cách động viên để cậu bé trở về với gia đình.

Trước đó vào ngày 26/8, Gia đình cháu N. thông tin, từ 16h chiều 25/8, cháu N. rời khỏi nhà và không thấy trở về.

Theo người bố, cháu N. là đứa trẻ hoàn toàn tự lập, rất thông thạo phố xá, không chơi game, không dùng điện thoại di động. "Chỉ sau một câu mắng mỏ của mẹ, tưởng nó giận một chút nhưng con trai đã rời khỏi nhà không nghĩ rằng con lại đi luôn", người bố nói.

Cháu N. rời khỏi nhà lên khu vực hồ Gươm chơi sau đó không thấy trở về nhà. Phía gia đình đã đi tìm kiếm nhưng không thấy. Quá lo lắng, gia đình đã báo Công an phường Bạch Đằng (Công an quận Hai Bà Trưng) nhờ giúp đỡ. Ngoài ra, gia đình đăng lên mạng xã hội để nhờ tìm kiếm.

