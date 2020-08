NÓNG: Đã tìm thấy bé trai 2 tuổi mất tích tại Bắc Ninh, tiết lộ danh tính kẻ bắt cóc

Khoảng 22h tối 22/8, Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với Công an tỉnh Tuyên Quang tìm thấy cháu bé Nguyễn Cao Gia Bảo bị mất tích. Bé trai được tìm thấy ở một phòng trọ tại Tuyên Quang trong tình trạng an toàn. Công an đang đưa bố mẹ cháu tới để thực hiện nhận dạng.

Cháu bé được tìm thấy trong tình trạng an toàn

Theo thông tin ban đầu, nghi phạm đưa cháu bé đi sinh năm 1986, quê Hàm Yên, Tuyên Quang. Sau khi bắt cháu bé tại công viên lúc 17h35 chiều 21/8, nghi phạm đã đưa cháu bé về khu nhà trọ ở phường Khắc Niệm, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh và đến 3h sáng 22/8 đưa cháu về nhà trên Tuyên Quang.



Bộ quần áo cháu Gia Bảo mặc thời điểm bị mất tích Bộ quần áo cháu Gia Bảo mặc thời điểm bị mất tích

Trước đó, khoảng 17h30 ngày 21/8, anh Nguyễn Văn Hưng địa chỉ tại khu Phúc Toại, phường Khúc Xuyên, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh đưa con trai là bé Nguyễn Cao Gia Bảo (tên gọi ở nhà là Cam), sinh ngày 5/4/2018 đi chơi tại công viên hồ điều hòa Nguyễn Văn Cừ, TP. Bắc Ninh.

Chỉ trong giây lát, anh Hưng tá hỏa khi không thấy con nên huy động người nhà đi tìm và báo cơ quan công an. Ngay sau khi nhận được tin, các lực lượng của công an TP và tỉnh Bắc Ninh đã dồn tổng lực xuống địa bàn truy tìm bé Bảo ngay trong đêm. Chó nghiệp vụ cũng được đưa đến hiện trường để truy vết cháu trai.

Qua quá trình xác minh, lực lượng chức năng tìm được đoạn clip được camera an ninh gần đó ghi lại vào lúc 16h59 chiều 21/8 tại Công viên hồ điều hòa ghi lại cảnh một người phụ nữ mặc áo trắng được cho là ngồi tại công viên rất lâu.

Sau khi thấy bé Bảo xuất hiện, người phụ nữ này bị tình nghi là đã cố gắng dụ dỗ, gọi bé đi theo mình. Tuy nhiên, bé trai không chịu lại gần người phụ nữ này nên cô ta đã chạy đuổi theo. Các camera trên đường còn ghi lại hình ảnh người phụ nữ nghi vấn chở theo một em bé.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục xử lý vụ việc theo quy định.

