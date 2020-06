Đã tìm thấy người mẹ vô tình bỏ con suốt 3 ngày dưới hố ga, hé lộ lời khai đầy chua xót

Theo thông tin trên Cổng thông tin Công an TP Hà Nội , Công an thị xã Sơn Tây đã vào cuộc điều tra và xác định được người mẹ bỏ rơi con ở hố ga trong thời tiết nắng nóng 40 độ C ngay gần ngôi miếu nhỏ ở xã Thanh Mỹ (Sơn Tây).