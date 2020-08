Your browser does not support HTML5 video.

Khoảnh khắc kinh hoàng khi xe ô tô công an phường lao vào quán nhậu trên phố Bùi Viện

Đoạn clip được trích xuất từ camera an ninh ghi lại diễn biến vụ tai nạn. Một chiếc xe công an phường chạy đến ngã ba Bùi Viện thì tông liên tiếp 3 xe máy rồi lao lên vỉa hè quán nhậu đâm đổ nhiều bàn ghế.