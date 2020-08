Cha mẹ khóc ngất phát hiện thi thể con gái dưới ao bèo sau 5 ngày mất tích bí ẩn

Nơi phát hiện thi thể nữ sinh Hương Lan

Hương được gia đình tìm thấy không phải là cô bé xinh xắn, hoạt bát ngày nào mà là một thi thể lạnh tanh, đang trong giai đoạn phân hủy. Theo gia đình, thi thể Hương Lan được phát hiện tại một ao bèo tây ở địa phương.

Ngồi lặng ở trên bờ ao nơi phát hiện thi thể con gái, anh Tiến nói: "Chúng tôi đã tìm thấy con gái nhưng cháu đã mất, gia đình chúng tôi đau đớn lắm, không biết phải làm gì bây giờ cả".

Được biết, sau khi phát hiện thi thể nữ sinh Hương Lan , cơ quan Công an và cơ quan pháp y đã vào cuộc khám nghiệm thi thể để xác định nguyên nhân tử vong. Hiện chưa có kết luận cuối cùng nên chưa xác định được nguyên nhân nữ sinh này tử vong là do đâu.

Chân dung nữ sinh Hương Lan

Như đã đưa tin, trước đó vào khoảng 19h30 ngày 26/8, nữ sinh Nguyễn Thị Hương Lan xin phép bố mẹ đi thăm người ốm nhưng sau đó trở về thì bị mẹ mắng nên bỏ đi khỏi nhà.

Mãi không thấy con gái trở về nên gia đình đã huy động người đi tìm kiếm nhưng không có kết quả. Gia đình đã đến Công an trình báo. Cơ quan Công an huyện Quế Võ sau đó đã phát đi thông báo tìm kiếm. 4 hôm hôm sau thì phát hiện thi thể Hương Lan ở dưới ao bèo tây.

