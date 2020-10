Đã tìm thấy thi thể sản phụ bị nước cuốn trôi khi đang trên đường đi sinh con ở Huế

Liên quan đến vụ người phụ nữ bị nước cuốn trôi khi đang sinh con, đến 13h ngày 12/10, thi thể sản phụ Hoàng Thị Phượng (35 tuổi, trú tại xã Phong An, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế) đã được lực lượng chức năng và người dân tìm thấy, cách vị trí nạn nhân bị lật ghe chừng 100m.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng ngày 12/10, ông Nguyễn Văn Bình, quyền chủ tịch UBND huyện Phong Điền cho biết ông đang tích cực huy động lực lượng tìm kiếm sản phụ bị lũ cuốn trôi khi đang trên đường đi sinh con.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, chị Phượng thấy mình đang có dấu hiệu trở dạ nên thuê thuyền để đến Bệnh viện sinh con. Tuy nhiên khi đi được một đoạn thì thuyền bị lật, sản phụ rơi xuống nước và bị lũ cuốn trôi.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, một số người dân có mặt tại đó đã chạy đến ứng cứu, nhưng vì mưa to, lũ lớn, không có phương tiện cứu hộ nên tất cả đành bất lực, hô hào nhiều người dân và báo cho lực lượng chức năng.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng địa phương ngay lập tức đã vào cuộc tìm kiếm. Tuy nhiên nước lũ lên cao, kết hợp với mưa lớn khiến cho công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn.

Thi thể của nạn nhân được tìm thấy sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm

Đến 11h trưa cùng ngày, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã tăng cường 4 xuồng cứu hộ, 6 thợ lặn đến tích cực tìm kiếm nạn nhân. Mặc cho trời mưa rào tầm tã, người dân vẫn kéo đến theo dõi rất đông, ai có thể giúp đỡ đều hết lòng tìm kiếm, nhưng người còn lại trên bờ cùng thầm cầu nguyện cho điều kỳ diệu sẽ xảy ra.

Chồng của sản phụ nghe được tin báo cũng đã đến hiện trường. Anh bất lực gào khóc trên bờ, không ngừng gọi tên vợ trong đau xót. Khu vực gặp nạn là một cánh đồng, nước chảy xiết.

Chồng nạn nhân gào khóc trong đau đớn

Theo một người dân cho hay, vào sáng nay, anh Nguyễn Văn Minh đưa vợ đi sinh con, khi còn cách đường quốc lộ chừng 100m, đoạn này bị ngập sâu nên anh đã ngờ một người dân đang thả lưới đưa giúp chị Phượng đi qua điểm ngập bằng ghe. Khi còn cách bờ chừng 20m thì không may ghe bị lật, người chèo thuyền đã nhảy xuống để cứu chị Phương nhưng sức người không thắng nổi sức mạnh thiên nhiên, chị Phương đã bị nước cuốn trôi ra xa trong sự bất lực đau xót của nhiều người.

Theo Phương Hoa/SKCĐ