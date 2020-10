Đã tìm thấy toàn bộ 22 thi thể chiến sĩ sư đoàn 337, hiện trường tiếp tục sạt lở lần 2

Your browser does not support HTML5 video.

Clip: Xe container gặp nạn vì phải tránh xe máy sang đường thiếu quan sát

Trong điều kiện trời mưa đường trơn, tài xế container đã phải phanh cháy đường để tránh người đi xe máy sang đường thiếu quan sát nhưng cũng vì thế mà suýt chút nữa anh đã gặp phải tai nạn thảm khốc.