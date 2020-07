Đã xác định được danh tính của các nạn nhân tử vong trong vụ sập giàn giáo ở Nguyễn Công Trứ 30/7

Theo báo Lao Động đưa tin, vào khoảng 19h45 ngày 30/7 hôm qua, tại công trình xây dựng số 16 phố Nguyễn Công Trức, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã xảy ra một cụ tai nạn lao động sập giàn giáo nghiêm trọng khiến 4 người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn lao động sập giàn giáo tại Nguyễn Công Trứ khiến 4 người tử vong

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã đến điều tra làm rõ nguyên nhân và xác định được danh tính của các nạn nhân trong vụ việc. Vụ tai nạn sập giàn giáo này đã khiến cho 3 nạn nhân tử vong tại chỗ. Các nạn nhân này bao gồm: N.T.S (sinh năm 1967), N.T.B (sinh năm 1956), đều trú tại thôn Bài Trượng, xã Hoàng Diệu, huyện Chương Mỹ (Hà Nội) và N.T.T (sinh năm 1968) trú tại xã Vân La, huyện Chương Mỹ.

Xe cứu thương đã được huy động đến hiện trường

Còn nạn nhân Đ.Đ.T (sinh năm 1992, con trai bà N.T.T) trú tại Thượng Vực, huyện Chương Mỹ ban đầu bị thương nặng đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện , tuy nhiên sau đó đã tử vong vào đêm qua. Cả 4 người này đều là công nhân đang làm việc tại công trình trên.

Hiện trường vụ tai nạn lao động tại Nguyễn Công Trứ

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã huy động 2 xe cứu hỏa, 2 xe cứu thương cùng nhiều chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường để cứu nạn và đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân

Hiện thi thể của 4 nạn nhân này đã được đưa về nhà Tang lễ Bệnh viện Thanh Nhàn để làm thủ tục pháp lý và giao cho gia đình lo mai táng.

Đại diện lãnh đạo quận Hai Bà Trưng và phường Phạm Đình Hổ đã kịp thời có mặt động viên và hỗ trợ gia đình các nạn nhân của vụ tai nạn lao động đáng tiếc này.

Hiện các lực lượng chức năng đang tích cực điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo Phương Hoa/SKCĐ