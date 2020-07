Bộ GD & ĐT: Đặc cách xét tốt nghiệp cho những thí sinh mắc COVID-19

Như thông tin đã đưa, kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2020 sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch từ ngày 8 tháng 8 đến ngày 10 tháng 8 năm 2020. Vào thời điểm kỳ thi đang tới gần, diễn biến của dịch bệnh COVID-19 có nhiều thay đổi phức tạp và khó lường. Số ca mắc COVID-19 và số ca nghi nhiễm tăng nhanh theo từng giờ tạo ra những áp lực và khó khăn lớn đối với ngành Giáo dục. Tới thời điểm hiện tại, vào ngày 29 tháng 7, đã xác nhận tổng số 446 bệnh nhân mắc COVID-19 và còn nhiều trường hợp mới hiện đang được cách ly, thực hiện lấy mẫu xét nghiệm. Virus SARS-COV-2 ở đợt bùng phát dịch lần này được nhận định là chủng mới, có nguồn lây lan từ nước ngoài, độc tính khác so với loại virus từng bị lây nhiễm trong cộng đồng đợt đầu năm.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia vẫn sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch

Tốt nghiệp THPT: Tổ chức thi sau khi phân loại thí sinh theo nhóm F0-F4

Theo đó, các trường hợp thí sinh F0 sẽ là những thí sinh phải cách ly, điều trị trực tiếp trong Bệnh viện sẽ không có đủ điều kiện để tham dự kỳ thi. Đối với nhóm F0, Bộ sẽ có chỉ đạo đặc biệt để xét tốt nghiệp theo quy định. Ngoài ra, để đảm bảo quyền lợi hợp pháp và chính đáng của các thí sinh, Bộ Giáo dục & Đào tạo cũng đã đưa ra chỉ thị tới các trường Đại học cần có các phương hướng giải quyết và có phương án xét tuyển phù hợp đối với nhóm thí sinh thuộc nhóm F0 này.

Các thí sinh F1 được xác định là những người có tiếp xúc gần với F0, sẽ phải thực hiện cách ly tại các điểm cách ly được chỉ định theo quy định. Tuỳ vào số lượng thí sinh dự thi thuộc diện F1, các địa phương chủ động tổ chức những điểm thi riêng, có thể đặt trong hoặc gần địa điểm cách ly để phục vụ thí sinh.

Những thí sinh thuộc diện F2 cần tự cách ly tại nhà trước ngày thi. Dự kiến những thí sinh F2 sẽ chiếm số lượng lớn, các địa phương cần căn cứ tình hình thực tế và số lượng cụ thể những thí sinh F2 để tổ chức thi tại các phòng thi dự phòng, hoặc tổ chức riêng một kỳ thi khác cho các thí sinh này. Các địa phương cần lưu ý tổ chức phương án đưa đón các em học sinh an toàn tới dịa điểm thi.

Những thí sinh F3 trở đi sẽ tham gia kỳ thi bình thường như kế hoạch đã đề ra.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ thông tin về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp 2020

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ nhấn mạnh thêm, mỗi địa phương sẽ có mức độ nguy cơ lây nhiễm cao thấp khác nhau, tuy nhiên các địa phương cần có biện pháp cụ thể để đảm bảo kỳ thi Tốt nghiệp THPT Quốc gia diễn ra an toàn, theo đúng kế hoạch. Như vậy, các cơ sở giáo dục là điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 cần đảm bảo thiết bị đo thân nhiệt, khẩu trang, dung dịch sát khuẩn và các thiết bị y tế cần thiết cho việc đảm bảo và duy trì khoảng cách an toàn giữa các thí sinh, cán bộ coi thi và các nhân viên phục vụ kỳ thi. Theo văn bản chỉ đạo mới nhất, Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông, giám đốc các trung tâm giáo dục thường xuyên có trách nhiệm chỉ đạo rà soát tình hình Sức Khỏe 100% học sinh, học viên tham gia thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020. Thủ trưởng các đơn vị, trường học chủ động, sẵn sàng huy động tất cả cơ sở vật chất để phục vụ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 khi cần thiết.

Your browser does not support HTML5 video.

Công tác chuẩn bị cho kỳ thi Tốt nghiệp THPT tại các điểm thi chính thức





Theo Thùy Dương/SKCĐ