Đặc công, trực thăng đã cứu nạn thành công các thuyền viên mắc kẹt trên tàu Vietship 01

Cụ thể, vào khoảng 8h đến hơn 9h sáng ngày 11/10, máy bay trực thăng cùng với lượng Đặc công Hải quân đưa thành công 8 người mắc kẹt trên tàu Vietship 01 vào bờ an toàn. Sau đó những người này ngay lập tức được đưa vào các cơ sở y tế để được chăm sóc Sức Khỏe

Trước đó, tàu Vietship 01 được cho là có 9 người. Sau khi cứu nạn thành công toàn bộ số người trên tàu, lực lượng chức năng đã xác định không còn ai sót lại trên tàu cả.

Tuy vậy, sáng 11/10 cơ quan chức năng đã phát hiện một thi thể dạt vào bờ và đang tiến hành xác minh xem thi thể này có phải là thuyền viên trên tàu Vietship 01 hay không.

Trước đó vào sáng ngày 8/10, tàu Vietship 01 bị mắc cạn cách cảng Cửa Việt khoảng 400m. Lúc đó trên tàu có khoảng 12 người. Tình trạng thuyền lúc đó rất kém, có thể bị lật hoặc vỡ bất cứ lúc nào. Vì vậy các thuyền viên bị mắc kẹt trên tàu đều đang gặp tình trạng nguy hiểm. Trong khi đó, do gió to sóng lớn nên các tàu cứu hộ cứu nạn không thể tiếp cận được con tàu này.

Đến ngày 9/10, có 4 thuyền viên trên tàu Vietship 01 đã được lực lượng cứu nạn đưa vào bờ an toàn. 8 người còn lại trong tình trạng không có lương thực và nước uống, sức khỏe yếu, tinh thần hoảng loạn.

Đến ngày 10/10, 4 ngư dân đã dùng thuyền nhỏ để tiếp cận cứu nạn tàu Vietship 01. Tuy nhiên con tàu nhỏ này của 4 ngư dân đã bị lật, khiến 3 người phải lên tàu Vietship 01, 1 người ma mắn bơi được vào bờ.

Chiều 10/10, 2 ngưa dân sức khỏe tốt đã tự bơi được vào bờ. Trên thuyền còn lại 8 thuyền viên và 1 ngư dân.

Đến 18h ngày 10/10, một máy bay trực thăng MIK171 đã tiếp cận tàu Vietship 01 để cứu hộ cứu nạn các thuyền viên. Tuy nhiên do điều kiện thời tiết bất lợi nên chỉ có thể cung cấp được các nhu yếu phẩm, thả dây nối giữa tàu bị nạn và đất liền. Quá trình cứu nạn còn có lực lượng Đặc công Hải quân, lực lượng Biên phòng tìm kiếm cứu nạn và nhiều ngư dân giàu kinh nghiệm khác hỗ trợ để tiếp cận cứu nạn.

