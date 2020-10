Người sở hữu lòng bàn tay có đặc điểm này sinh ra đã hưởng phú quý, muốn nghèo còn khó hơn lên trời

Đường chỉ tay hình chữ M

Nếu trong lòng bàn tay xuất hiện chữ M với các đường nét vô cùng rõ ràng thì đây chính là điều vô cùng tuyệt vời. Ai sở hữu bàn tay có đường chỉ tay như vậy thường may mắn ngay từ khi lọt lòng, không chỉ sự nghiệp mà đường tài lộc cũng hanh thông vô cùng.

Bên cạnh đó, những người này thường có tính cách hào sảng, phóng khoáng lại càng được ông trời ưu ái, đường quan lộc rộng mở, sự nghiệp công danh lên như diều gặp gió. Càng về hậu vận, cuộc sống của người có đường chỉ tay chữ M lại càng phúc khí, giàu sang, sống thọ bên con cái.





Lòng bàn tay xuất hiện hình ngôi sao

Trên gò Thái Dương hoặc Mộc Tinh trong lòng bàn tay xuất hiện những hình Ngôi Sao , điều này chứng tỏ bạn có số mệnh giàu sang, tướng làm quan to chức trọng. Theo nhân tướng học, đàn ông sở hữu bàn tay này thường tài ba xuất chúng, thông minh vô cùng. Họ còn rất tốt bụng, cởi mở, sẵn sàng đối đầu với khó khăn.

Nhờ kiên trì, nỗ lực và sáng suốt, họ dễ dàng đạt được tiền tài, danh vọng, tha hồ hưởng phú quý an nhàn sau tuổi trung niên.





Lòng bàn tay có nhiều tài khối

Trong bàn tay, gốc của ngón út là Gò Thủy Tinh và đường vân thẳng đứng ở vị trí này được gọi là vân tài vận, liên quan đến vận tài lộc xấu hay tốt của mỗi người. Nếu đường vân này dài và sâu, có nhiều vân nhỏ xung quanh chứng tỏ họ có tài lộc tốt, dễ có được tiền tài phú quý.

Không những thế, những người này còn được trời phú cho trí tuệ hoàn hảo, dễ dàng tập trung tư tưởng, khả năng quan sát và làm việc cao độ, thường đạt được vị trí cao trong công việc và có quý nhân phù trợ.





Nếu phần giữa của gò Thủy Tinh và gò Thái Dương (nằm ở vị trí dưới gốc ngón tay áp út) xuất hiện hình chữ Thập (十), người sở hữu bàn tay này có nhiều cơ hội kiếm tiền bạc. Họ dễ gặp may mắn trong việc kinh doanh , gặp được những đối tác lớn.

Lòng bàn tay có hình thỏi vàng

Nếu trong lòng bàn tay có 3 đường vân chính rõ nét và nối với nhau thành hình thang, trên rộng dưới hẹp và không bị hở chỗ nào giống như hình thỏi vàng, đây là tướng tay có phúc mang đến nhiều may mắn, tài lộc.





Theo nhân tướng học, đây là dấu hiệu của sự may mắn do trời định, những ngời sở hữu lòng bàn tay có hình thỏi vàng là người dễ thành công trong sự nghiệp, đạt được cuộc sống giàu có. Họ còn rất thông minh và có uy nghĩ cực thoáng, cả đời an nhàn, càng về sau càng phú quý an yên.

* Thông tin mang tính tham khảo



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ