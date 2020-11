'Đại ca giang hồ' treo cổ tự tử, để lại thư tuyệt mệnh nói bị đánh đập, chèn ép

Tin tức mới nhất ngày 28/11, Vietnamnet đưa tin, Công an quận Thủ Đức (TP.HCM) hiện đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của một người đàn ông trú trên địa bàn.



Được biết, vụ việc xảy ra ở trong một chòi bán nước và cà phê ở góc đường số 2, thuộc quốc lộ 1 (phường Linh Trung, quận Thủ Đức).



Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 4h sáng 28/11, người dân xung quanh bất ngờ phát hiện một người đàn ông tử vong trong tư thế Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 4h sáng 28/11, người dân xung quanh bất ngờ phát hiện một người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ ở trong chòi bán nước. Ngay lập tức, vụ việc được báo lên cơ quan chức năng.

Hiện trường vụ việc



Danh tính nạn nhân được xác định là Nguyễn Văn N., hay còn gọi là N. 'trọc', 33 tuổi, quê ở Nghệ An, hiện đang trú ở quận Thủ Đức. Ngay khi nhận tin báo, Công an quận Thủ Đức cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đã nhanh chóng có mặt để phong tỏa hiện trường, lấy lời khai nhân chứng.



Theo ghi nhận tại hiện trường, anh N. treo cổ bằng một chiếc quần Jeans. Bên cạnh thi thể có một mảnh giấy nghi do nạn nhân để lại, nội dung bên trong nói nạn nhân bị người khác chèn ép, đánh đập.



Người dân địa phương cho biết, N. 'trọc' được biết đến là giang hồ từng có nhiều tiền án tiền sự, là người có 'số má' ở khu vực bến xe Lam Hồng.



Đến trưa 28/11, thi thể nạn nhân đã được đưa về nhà xác để phục vụ cho quá trình điều tra. Hiện, nguyên nhân vụ việc vẫn đang được tiếp tục làm rõ.



Your browser does not support HTML5 video.



Theo TN/SKCĐ