Lạ mà quen: Đại gia Lx570 trong clip đánh ghen từng theo đuổi 'nàng thơ' của Sơn Tùng MT-P

Từ Chiều hôm qua, trên MXH xôn xao đoạn clip đánh ghen trên phố Lý Nam Đế (Hà Nội). Cụ thể, tài khoản Nguyễn Tiến Thành chia sẻ trên nhóm kín Trùm Trà Đá 3 clip với trạng thái "Lx570 đánh ghen Lý Nam Đế". Đến thời điểm hiện tại, những thông tin liên quan đến vụ đánh ghen này vẫn còn chưa hạ nhiệt.Từ clip được chia sẻ có thể thấy, khi người chồng đáng lái xe chở nhân tình 'vi vu' trên chiếc xe Lexus Lx570 thì bất ngờ bị người vợ đội mũ bảo hiểm Grab và một người đàn ông đội mũ bảo hiểm Bee chặn lại.



Điều đáng nói, dù bị vợ bắt tại trận, người chồng vẫn nhất mực bênh vực và bảo vệ tiểu tam, liên tục 'đi đường quyền', từ đánh, đạp, thúc, thậm chí bóp cổ vợ để nhân tình có thể trốn đi. Điều này khiến nhiều người cảm thấy phẫn nộ, lên án gã chồng và cô bồ, đồng thời cảm thấy xót thương cho chị vợ.



Đến khi lực lượng chức năng can thiệp, chị vợ ra về lái xe Lx 8 tỷ, còn gã chồng và nhân tình phải bắt taxi về khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Đại gia Lx570 trong clip đánh ghen

Giữa lúc dân tình vẫn còn bàn tán không ngớt về clip đánh ghen này thì hotgirl đình đám Vũ Ngọc Châm bất ngờ chia sẻ trên trang cá nhân dòng trạng thái có liên quan đến vụ việc này. Có vẻ như, đại gia đi Lexus Lx570 từng có thời gian theo đuổi cô nàng. Tuy nhiên, chẳng những không lọt được vào mắt xanh của người đẹp mà đại gia Lexus còn bị ghét cay ghen đắng.

Bài đăng của Vũ Ngọc Châm

Sau khi xem đoạn clip đánh ghen được chia sẻ rầm rộ, Vũ Ngọc Châm bất ngờ nhận ra người quen năm nào. Dưới bài đăng của mình, khi trả lời bình luận của mọi người cô nàng còn gọi người đàn ông này là 'nó' và khẳng định 'ngày xưa ghét dã man'.

Vũ Ngọc Châm sinh năm 1992, cô là một hot girl được nhiều người biết đến kể từ khi cô tham gia chương trình đồng hành cùng "World Cup 2014" của Vũ Ngọc Châm sinh năm 1992, cô là một hot girl được nhiều người biết đến kể từ khi cô tham gia chương trình đồng hành cùng "World Cup 2014" của VTV trong vai trò cổ động viên. Tên tuổi của Vũ Ngọc Châm càng được nhiều người biết đến sau khi đóng vai nữ chính trong MV “Chắc ai đó sẽ về” của Sơn Tùng M-TP

Vũ Ngọc Châm từng vai nữ chính trong MV “Chắc ai đó sẽ về” của Sơn Tùng M-TP

Sau một vài ồn ào tình cảm, hiện tại Vũ Ngọc Châm đã có bạn trai. Tuy nhiên, cô nàng không công khai danh tính, dù có đăng ảnh cũng chỉ giấu mặt đối phương.



