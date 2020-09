Đại học Bách khoa Hà Nội tuyển thẳng nam sinh mắc bệnh xương thủy tinh: thành tích học tập cực khủng

Quân chia sẻ, từ lâu em đã ấp ủ giấc mơ trở thành Kỹ sư Công Nghệ Thông tin. Chính vì lí do này, nam sinh lớp 12A13 trường THPT Thái Phiên, Hải Phòng đã nộp hồ sơ xét tuyển vào trường Đại học Bách Khoa Hà Nội - ngôi trường Đại học lâu đời, uy tín bậc nhất cả nước, đồng thời là trường Đại học mơ ước của biết bao thế hệ học trò.

Cậu học trò Nguyễn Mạnh Quân với thành tích học tập xuất sắc

Đam mê bất tận với việc học tập và nghiên cứu khoa học, Quân thường xuyên tham gia các cuộc thi học thuật về Toán, Tiếng Anh, không chỉ luôn giành giải cao mà cậu bạn còn giữ vững phong độ khi thường xuyên là học sinh giỏi toàn diện của trường.

Vừa qua, tại dự án “Khai thác ứng dụng Internet xây dựng mô hình tự học môn Toán nhằm phát huy khả năng sáng tạo và tư duy phản biện của học sinh trung học phổ thông”, Quân đã vinh dự đạt giải Nhất cuộc thi Khoa học Kỹ thuật cấp thành phố dành cho học sinh trung học được tổ chức vào tháng 12/2019.

Tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vừa qua, Quân đã xuất sắc đạt 26,6 điểm khối A với số điểm cụ thể từng môn là Toán: 9,6 điểm; Vật lý: 8,5 điểm và Hóa học: 8,5 điểm.

Để theo đuổi ước mơ trở thành một kỹ sư công nghệ thông tin, Quân đăng ký nguyện vọng theo học tại trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Mặc dù có thể trạng yếu, việc đi lại gặp nhiều khó khăn nhưng Quân vẫn tham dự kỳ thi đánh giá năng lực được tổ chức tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội và đạt số điểm 7,11/10.

Tin vui đến với Quân khi trường Đại học Bách khoa Hà Nội xác nhận hồ sơ tuyển thẳng

Với những thành tích trên, Nguyễn Đức Quân được tuyển thẳng vào ngôi trường Đại học Bách khoa Hà Nội để tiếp tục viết tiếp ước mơ trở thành một kỹ sư công nghệ thông tin.

Chia sẻ với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Quân cho biết bản thân cảm thấy rất vui khi là một trong số những cá nhân được thuộc diện tuyển thẳng vào học tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

“Tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vừa qua, em có làm bài chưa được tốt và rất lo lắng về điểm số của mình cũng như khả năng trúng tuyển vào Đại học Bách khoa Hà Nội. Sau khi biết mình được 26,6 điểm thi, em vẫn thấy buồn và lo lắng đồng thời chưa hài lòng về kết quả thi của mình.

Trước kỳ thi, em và gia đình cũng đã làm hồ sơ tuyển thẳng vào học tập tại trường và cảm thấy rất sung sướng khi được theo học tại ngôi trường danh giá này”, Quân chia sẻ.

Những ngày qua, căn nhà đi thuê tại phường Đông Khê (quận Ngô Quyền, Hải Phòng) của gia đình bà Trần Thị Thập (mẹ Quân) nhiều người vẫn ghé lại để chúc mừng Quân.

