Đại học Gia Định lên tiếng sau vụ spam hàng loạt tin nhắn phản cảm 'cháy máy' học sinh

Phụ huynh, học sinh và nhiều cư dân mạng cho rằng nội dung tin nhắn phản cảm, gây khó chịu và phiền phức vì các em chỉ mới được biết kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Phản hồi từ Đại diện Trường Đại học Gia Định

Trước bức xúc của dư luận, ông Vũ Bá Thuấn, Trưởng phòng Tuyển sinh - Truyền thông của trường ĐH Gia Định đã có phản hồi. Ông cho biết, sự việc xảy ra là một điều vô cùng đáng tiếc, thực tế, khi biên soạn nội dung tin nhắn, nhà trường chỉ mong muốn thông tin tới các thí sinh có điểm từ điểm sàn về khả năng nhập học ngay tại trường Đại học Gia Định.

Theo ông Thuấn, xuất phát từ mong muốn các thí sinh có điểm thấp từ đủ điểm sàn của Bộ GD&ĐT cũng được vào đại học, nội dung tin nhắn ban đầu có dấu hỏi chấm phía sau cụm từ “Bạn có điểm thi rất thấp?”, ý là đặt ra câu hỏi nếu bạn có điểm thi quá thấp thì bạn không nên chờ nguyện vọng. Nhưng khi thực hiện gửi nội dung đi thì dấu hỏi chấm (?) đã bị đổi thành dấu phẩy (,) nên ý nghĩa ban đầu đã không được hiểu đầy đủ, dẫn đến sự không phù hợp trong hoàn cảnh này.

Trường Đại học Gia Định đã công khai xin lỗi trên fanpage chính thức của mình

“Ngay sau khi thấy phản hồi từ các thí sinh, nhà trường đã lập tức nhận ra sai sót và kịp thời gửi tin nhắn xin lỗi đến các bạn và quý phụ huynh, Đồng thời, đăng lời xin lỗi công khai trên website chính thức và fanpage của trường. Bên cạnh đó, Nhà trường cũng trả lời từng phản hồi của các bạn trên fanpage để giải thích thêm cho các bạn về sự cố này” – ông Thuấn cho hay.

