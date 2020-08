Công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, ĐH Hà Nội xét tuyển các thí sinh đạt từ 16 điểm trở lên

Dựa vào phương án tuyển sinh của trường Đại học Hà Nội đã công bố từ trước, điểm sàn xét tuyển là tổng điểm 3 môn thi Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ hoặc Toán, Vật lí, Tiếng Anh của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 từ 16 điểm trở lên (theo thang điểm 10, chưa nhân hệ số).

Các thí sinh có tổng điểm 3 môn thi Toán, Văn, Ngoại ngữ hoặc Toán, Vật lý, Tiếng Anh từ 16 điểm trở lên mới đủ điều kiện xét tuyển tại trường Đại học Hà Nội

Được biết năm 2020, Trường Đại học Hà Nội tuyển sinh 30 ngành với hơn 3.100 chỉ tiêu. Trường có 4 phương thức xét tuyển là xét tuyển thẳng (5%), xét tuyển kết hợp (25%), xét điểm thi tốt nghiệp THPT (70%) và xét tuyển bằng học bạ và trình độ tiếng Anh cho các chương trình đào tạo liên kết với nước ngoài (chỉ tiêu riêng).

Năm nay, Trường Đại học Hà Nội tăng thêm 150 chỉ tiêu tuyển sinh cho 1 chương trình cử nhân mới là: Nghiên cứu phát triển (dạy-học hoàn toàn bằng tiếng Anh) và 2 chương trình đào tạo chất lượng cao: công nghệ thông tin và Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành để đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động.

Trường Đại học Hà Nội tăng 150 chỉ tiêu tuyển sinh so với năm học trước

Năm 2020, Trường Đại học Hà Nội tuyển sinh 240 chỉ tiêu cho các chương trình đào tạo quốc tế cấp bằng chính quy do các trường đại học nước ngoài của Australia, Vương quốc Anh, Cộng hòa Áo và Cộng hòa New Zealand cấp bằng đối với các ngành: Quản trị Kinh doanh, chuyên ngành kép Tài chính và Marketing, Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành, Kế toán Ứng dụng, Kinh doanh.

Your browser does not support HTML5 video.

Giới thiệu các khoa chuyên ngành - Đại học Hà Nội (HANU)