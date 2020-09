Còn đang lựa chọn trường ĐH, gần 200 học sinh ở Phú Quốc bỗng nhận được ... giấy báo nhập học

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước thông tin nhiều học sinh thuộc khối 12 của trường THPT An Thới được trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng gửi giấy báo trúng tuyển. Cụ thể, trong tổng số 259 em học sinh lớp 12 tại trường này, có tới 191 em 'trúng tuyển'.

Theo Tuổi Trẻ, nhiều phụ huynh tỏ ra bất ngờ xen lẫn băn khoăn khi con mình bỗng đậu vào trường Đại học Quốc tế quá dễ dàng. Tuy nhiên, theo chia sẻ của các học sinh lớp 12 tại trường, từ đầu năm học trước, trường THPT An Thới đã đón nhiều nhân viên tuyển sinh của các trường Đại học tư thục đến tư vấn tuyển sinh và nhiều trường đã bắt đầu ghi nhận thông tin xét tuyển từ thời điểm đó.

"Do nhiều trường đến gửi giấy yêu cầu ghi giấy đăng ký xét tuyển đại học nên thật sự em không nhớ được mình đã ghi trường nào. Trường phát cho mỗi học sinh một phiếu, ai muốn thì ghi rồi nộp lại cho lớp trưởng. Nay nghe ĐH Hồng Bàng gửi giấy báo trúng tuyển gần 200 bạn trong trường, em thấy lạ quá, không lẽ ghi danh vào đại học?" - thí sinh L. , một trong những học sinh trúng tuyển cho biết.

Trường ĐH khẳng định nhận được nguyện vọng của các thí sinh

Về phía trường ĐH Hồng Bàng, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - phó trưởng phòng phụ trách phòng truyền thông - tuyển sinh Trường ĐH quốc tế Hồng Bàng - cho biết: "Ban tư vấn hướng nghiệp của trường đã đến Trường THPT An Thới (Phú Quốc) nên học sinh có đăng ký xét tuyển học bạ bằng cách ghi vào phiếu thông tin. Sau đó, thí sinh nộp học bạ và tất cả 191 em này đều có nguyện vọng vào trường chúng tôi".

Ông Hồ Thanh Phong - hiệu trưởng Trường ĐH quốc tế Hồng Bàng - cũng khẳng định: "Chúng tôi có tất cả học bạ và phiếu đăng ký học bạ của các thí sinh này.

Nếu thí sinh nào nhận giấy báo trúng tuyển không đúng ngành mình đăng ký nguyện vọng có thể do trường hợp nhập sai nguyện vọng của các em. Nếu có chuyện này tôi xin lỗi, còn việc xét tuyển nhà trường làm đúng quy chế".

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Lê Thanh Vân - hiệu trưởng Trường THPT An Thới - xác nhận kết thúc học kỳ 1 năm học trước, nhân viên của Trường ĐH quốc tế Hồng Bàng liên hệ với Trung tâm giáo dục thường xuyên Phú Quốc, có đến trường xin thông tin hồ sơ học tập của học sinh để tuyển sinh.

Nhiều trường đại học tư cũng làm cách này, tìm hiểu thông tin trước để tuyển sinh. "Họ xem xét hồ sơ học bạ các em học sinh lớp 12, em nào đạt sẽ được tuyển. Việc này ĐH Hồng Bàng chủ động xét tuyển em nào đậu muốn thì đi học không thì thôi, chứ có quan trọng gì đâu" - ông Vân nói.

