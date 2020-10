ĐH Thăng Long tuyển sinh sai luật, phụ huynh 'cắm trại' xuyên đêm để nộp hồ sơ xét tuyển bổ sung

Ngay sau khi công bố điểm chuẩn trúng tuyển Đại học đợt 1, Đại học Thăng Long và rất nhiều trường khác đã rục rịch công bố chỉ tiêu xét tuyển đợt 2.

Trong chiều ngày 5/10 vừa qua, trường Đại học Thăng Long bất ngờ đưa ra thông báo trên fanpage chính thức của trường rằng trường này sẽ mwor đợt xét tuyển bổ sung tất cả các khối ngành cho đến khi hết chỉ tiêu. Đáng lưu ý, trường ưu tiên xét tuyển các thí sinh nộp hồ sơ trước chứ không theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp như thông thường.

Thông báo trên fanpage tick xanh của trường ĐH Thăng Long thay đổi

Chính do việc xét tuyển đặc biệt này, rất đông phụ huynh ngay trong chiều và tối ngày 5/10 đã tức tốc đén trường Đại học Thăng Long xếp hàng để tranh suất học cho con mình. Theo ghi nhận từ sáng sớm ngày 6/10, rất đông phụ huynh đã xếp hàng dài chờ lấy số thứ tự nhập học.

Cho tới gần trưa ngày 6/10, trường Đại học Thăng Long bất ngờ 'lật kèo', fanpage chính thức gỡ bỏ bài đăng, thay vào đó là bài viết sẽ nhận hồ sơ xét tuyển theo điểm của các thí sinh, bắt đầu từ 14 giờ ngày 6/10 tới ngày 17 giờ ngày 11/10 chứ không xét tuyển theo thứ tự số nữa.

Phụ huynh và thí sinh xếp hàng từ sáng sớm cảm thấy bức xúc

Với các phụ huynh đến đăng ký nhập học, nhà trường sẽ phát số thứ tự từ 1 đến 1.000 và chia ra các màu vàng, xanh, đỏ, tím... Điều này đã khiến nhiều phụ huynh vô cùng bức xúc vì để tranh suất nhập học cho con, không ít người đã phải bắt xe ngay trong đêm, chen chân trong đám đông người để chờ quyết định.

Đến sớm và có phiếu thứ tự nhưng thí sinh cũng không được ưu tiên nộp hồ sơ

Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức phản hồi

Theo báo Theo báo VTC News, đại diện Vụ Giáo dục Đại học cho biết Bộ GD-ĐT đã nhận được phản ánh và quy định xét tuyển bổ sung của trường ĐH Thăng Long là sai quy định.

Bởi Bộ GD-ĐT chỉ cho các trường nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung đợt 2 sau ngày 10/10. Bên cạnh đó, theo thông báo ban đầu, trường tổ chức xét tuyển theo thứ tự, không theo điểm thí sinh là trái với quy định tuyển sinh của Bộ GD-ĐT.

Hiện Vụ Giáo dục Đại học đã nhắc nhở, yêu cầu nhà trường giải trình, báo cáo sự việc và làm đúng với quy định tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.

Được biết, trên website cũng như Fanpage của trường ĐH Thăng Long đều đã gỡ các thông báo về xét tuyển bổ sung và chưa có thông tin chính thức về việc này.

