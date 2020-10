Đại học Y Dược TP. HCM hé lộ danh sách trúng tuyển: Bất ngờ với thứ hạng của thủ khoa toàn quốc

Đại học Y Dược TP. HCM là niềm mơ ước chung của nhiều thí sinh

Theo đó, điểm chuẩn trúng tuyển vào 2 ngành hot nhất trường là Y khoa và Răng Hàm Mặt vẫn ở mức cực cao. Cụ thể, ngành Y khoa tuyển sinh 292 chỉ tiêu với điểm trúng tuyển là 28,45 điểm xét tuyển ở tổ hợp B00, ngành Răng Hàm Mặt tuyển sinh 88 chỉ tiêu với điểm trúng tuyển 28 điểm. Đây là mức điểm trúng tuyển khá cao, tuy nhiên theo thông tin được trường Đại học Y Dược TP. HCM công bố, hầu hết các ngành đều có số thí sinh trúng tuyển cao hơn mức chỉ tiêu khoảng 10%. Điều này thể hiện, Đại học Y Dược TP. HCM là ngôi trường thu hút rất nhiều thí sinh xuất sắc trên cả nước.

Điểm chuẩn trúng tuyển các ngành của trường Đại học Y Dược TP. HCM

Công bố danh sách trúng tuyển



Nhà trường cũng đã công bố danh sách trúng tuyển năm 2020 dựa trên kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT. Đáng chú ý nhất là ngành đào tạo Y khoa, có 20 thí sinh được từ 30 điểm trở lên.

Trong đó, thí sinh cao điểm nhất là Huỳnh Minh Nhựt số báo danh 59000253 có điểm xét tuyển là 30,9. Điểm Toán 9,4 điểm; Hóa 9,5 điểm; Sinh 9,25 điểm và 1,0 điểm ưu tiên khu vực. Cũng ở ngành đào tạo này, có 224 thí sinh đạt điểm từ 29 điểm đến 29,95 điểm.

Nguyễn Lê Vũ, thí sinh tới từ hội đồng thi Đà Nẵng từng khiến cộng đồng mạng xôn xao khi đạt 'max' 30 điểm ở tổ hợp B00 bất ngờ chỉ xếp thứ 20 trong danh sách trúng tuyển của ngành Y Khoa thuộc trường Đại học Y Dược TP. HCM. Điều này dễ dàng được lý giải bởi đây là thí sinh tới từ Khu vực 3, sẽ không được cộng điểm ưu tiên như 19 thí sinh còn lại nên đây là số điểm tối đa thí sinh này có thể đạt được.

Nhiều người bất ngờ với thứ hạng của thủ khoa khối B toàn quốc

Ở ngành Răng - Hàm - Mặt có 3 thí sinh đạt trên 30 điểm. Tiếp đến là ngành Y khoa (kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) dù không có thí sinh 30 điểm, song rất nhiều thí sinh đạt từ 28 đến 29,7 điểm.

Thủ tục nhập học Đại học Y Dược TP. HCM



Đại học Y Dược TP.HCM cũng đã thông báo về việc xác nhận nguyện vọng học và nộp hồ sơ đăng ký nhập học. Sau khi có kết quả xét tuyển, thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học bằng cách nộp cho nhà trường, gồm các giấy tờ: Bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi. 01 bao thư có dán tem (trên bao thư chỗ người nhận ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại của người nhận) để nhà trường gửi giấy báo nhập học cho thí sinh.

Thời gian nhận hồ sơ: Từ 08 giờ 00 ngày 07/10/2020 đến trước 17 giờ 00 ngày 10/10/2020 (tính theo dấu bưu điện). Hình thức nộp hồ sơ: Trực tiếp tại trường hoặc thư chuyển phát nhanh. Thí sinh đã xác nhận nhập học thì không được tham gia xét tuyển ở các trường khác. Quá thời hạn quy định, thí sinh không xác nhận nhập học được xem như từ chối nhập học và trường sẽ được xét tuyển thí sinh khác trong các đợt tiếp theo (nếu có).

Thí sinh thót tim chờ kết quả điểm chuẩn các trường Đại học

