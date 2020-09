Đại lễ Vu Lan 3 miền năm nay tuy tổ chức Online nhưng vẫn lan tỏa những giá trị tốt đẹp tới khán giả

Vễ Vu lan là một ngày lễ lớn của Phật Giáo, từ lâu đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của toàn xã hội . Năm nay để phòng chống dịch bệnh COVID-19, Đại lễ Vu Lan 3 miền đã được Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tổ chức trực tuyến ở 3 đầu cầu là: chùa Bái Đính - Ninh Bình, Đồi A1 - Điện Biên và chùa Giác Ngộ - TP.HCM.

Hình ảnh tại Chùa Bái Đính

Tuy tổ chức online nhưng không khí trang nghiêm, xúc động với những ý nghĩa tốt đẹp của ngày lễ vẫn không hề thuyên giảm.

Thượng tọa Thích Minh Quang, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó chánh VP1 TW GHPG Việt Nam, Phó ban kiêm Chánh thư ký GHPGVN tỉnh Ninh Bình...

Tại điểm cầu chùa Giác Ngộ ở TP.HCM, chỉ một số ít phật tử tìm đến thắp nhang, cài hoa lên ngực áo, còn theo dõi chương trình tường thuật trực tiếp. Nhà chùa khuyến cáo người dân không nhất thiết phải lên chùa thời điểm này để phòng ngừa dịch bệnh.

Các thầy sư đang tụng kinh Vu Lan báo hiếu

Các tiết mục văn nghệ được chuẩn bị chu đáo, hoành tráng

Chương trình cầu truyền hình trực tiếp Đại lễ Vu lan 3 miền với 3 điểm cầu: chùa Bái Đính (Ninh Bình), chùa Giác Ngộ (TP.HCM), Nghĩa trang Liệt sỹ đồi A1, tỉnh Điện Biên đã được truyền hình trực tiếp trên Kênh Truyền hình An Viên (VTVcab), các ứng dụng ON, Onme của VTV cab và nhiều hạ tầng khác vào tối qua 1/9.

Không khí lễ Vu lan tại TP.HCM

Theo Phương Hoa/SKCĐ