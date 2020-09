Cây thay lá vàng, Huế đẹp 'mer màng' qua bộ ảnh ngập tràn ánh nắng mùa thu của 9x Cố Đô

Nhắc đến thành phố Huế, không chỉ người dân địa phương mà cả du khách nước ngoài cũng đều nghĩ đến đây như một vùng đất mộng mơ, yên bình. Huế là một mảnh đấy khiến bất kì ai cũng cảm nhận được không khí thanh bình, xa rời khỏi phố thị ồn ã thường gặp ở bất kỳ đô thị nào tại Việt Nam.

Thành phố Huế được thành lập từ năm 1929, hiện là đô thị loại I trong phân loại các cấp đô thị tại Việt Nam. Dưới thời trị vì của vua Tây Sơn và nhà Nguyễn kéo dài từ năm 1788 đến năm 1945, Huế được lựa chọn là Kinh đô của Việt Nam. Được mệnh danh là Cố Đô, Huế hiện là trung tâm văn hóa - du lịch tiêu biểu không chỉ của dải đất miền Trung đầy nắng và gió, mà còn là trung tâm văn hóa du lịch, y tế, giáo dục và khoa học công nghệ của cả nước.





Tính đến thời điểm hiện tại, thành phố Huế đã 'thu thập' được 5 danh hiệu UNESCO tại Việt Nam cho Quần thể Di tích Cố đô Huế (1993), Nhã nhạc cung đình Huế (2003), Mộc bản triều Nguyễn (2009). Châu bản triều Nguyễn (2014) và Hệ thống thơ văn trên nền kiến trúc cung đình Huế (2016). Ngoài những danh hiệu trên, Huế còn là một trong những địa phương có di sản hát bài chòi đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Trong vô vàn danh lam thắng cảnh ở Huế, Đại Nội là một trong những công trình kiến trúc đặc sắc không thể bỏ lỡ mỗi khi có dịp ghé thăm vùng đất cố đô. Đại Nội Huế nằm bên bờ sông Hương, là một trong số các di tích thuộc cụm Quần thể di tích Cố đô Huế đã được công nhận là di sản Văn hóa Thế giới vào năm 1993. Hiện, tại Đại Nội vẫn còn lưu giữ nhiều dấu ấn đặc sắc của các nét văn hóa đặc sắc dưới thời Nguyễn. Đại Nội Huế là cụm di tích bao gồm Hoàng Thành (nơi nhà vua thiết triều) và Tử Cấm Thành (tổng thể không gian sinh hoạt của nhà vua và gia đình hoàng tộc).

Đại Nội Huế lung linh dưới ánh đèn khi màn đêm buông xuống

Cộng đồng mạng hiện đang trầm trồ và chia sẻ với tốc độ chóng mặt bộ ảnh của cô bạn Minh Anh tới từ Huế. Cùng Tuổi trẻ xã hội chiêm ngưỡng loạt hình đẹp lung linh chụp tại bối cảnh của Đại Nội, Kinh thành Huế dưới đây nhé.





Nguồn ảnh: Anna Minh Anh

Khám phá Đại Nội Huế

Theo Thùy Dương/SKCĐ