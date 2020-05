Đắk Lắk: Cây phượng bị mối mọt đục rỗng đổ ập xuống sân trường trước giờ sinh viên vào lớp

Theo thông tin mới nhất từ ông Y Khoa Niê Kđăm, Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), vào sáng sớm hôm nay ngày 28/5, một cây phượng có đường kính gốc khoảng 1m, chiều cao hơn 10m, tán cây rất rộng ở sân trường bất ngờ bị ngã đổ.



Được biết, cây phượng này đã có tuổi đời nhiều năm, bộ phận gốc, rễ đã bị mỗi mọt ăn rỗng. Do sáng nay, một cơn gió lùa đã khiến cây bị bật gốc, ngã đổ. "Rất may thời điểm cây phượng ngã chưa có sinh viên đến lớp nên không có thiệt hại về người" – ông Y Khoa Niê Kđăm cho biết thêm.





Cây phượng bị bật gốc, rất may không có thiệt hại về người



Cùng theo ông Y Khoa Niê Kđăm, trong khuôn viên trường có khoảng 10 cây phượng vĩ và hàng chục cây cổ thụ khác. Hiện nhà trường đang cho nhân viên đi kiểm tra từng gốc cây. Nếu cây nào bị mối mọt, gốc yếu thì chúng tôi sẽ cưa hạ để đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên" - ông Y Khoa nói.



Mới đây, một cây phượng lâu năm cũng bật gốc, đè trúng 18 em học sinh trường THCS Bạch Đằng, thuộc quận 3, TP.HCM. Kết quả khiến 1 em học sinh lớp 6 tủ vong và nhiều em khác bị thương nặng. Vụ việc cũng xảy ra trước giờ vào học, thời điểm trên các em đang ăn sáng, chơi đùa dưới gốc cây.





Toàn cảnh vụ cây phượng bật gốc khiến học sinh tử vong. Ống Kính Hậu Trường

Theo Minh Tú/ SKCĐ