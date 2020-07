Đắk Lắk có thêm 2 ca mắc bạch hầu, phát hiện hơn 30 trẻ chưa tiêm vắc xin 5 trong 1

Ngày 12/7, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị vừa ghi nhận thêm 2 ca mắc bạch hầu . Hiện 2 bệnh nhân đang được theo dõi và điều trị tại Bệnh viện vùng Tây Nguyên.

Bệnh nhân thứ nhất là Vàng A B. (26 tuổi, người dân tộc H'Mông, thôn 7). Trước đó bệnh nhân đã có triệu chứng sốt, đau họng, mệt mỏi từ ngày 8/7, chỉ ở nhà không dùng thuốc. Đến ngày 10/7, bệnh nhân tới khám tại Trung tâm Y tế huyện M’Đrắk và được hướng dẫn nhập viện để theo dõi. Bệnh nhân được lấy mẫu bệnh phẩm để gửi tới Viện dịch tễ Tây Nguyên để kiểm tra, kết quả cho thấy B. dương tính với vi khuẩn bạch hầu

Bệnh nhân thứ hai là Giàng Seo C. (26 tuổi, người dân tộc H'Mông, thôn 7). C. là người nhà trực tiếp chăm sóc bệnh nhân B. tại Trung tâm Y tế, được xác định cũng dương tính với bạch hầu. Bệnh nhân được chuyển tớiBệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên ngày 12/7 để tiếp tục theo dõi, điều trị.

Theo ngành Y tế tỉnh Đắk Lắk, trong thôn 7 có 200 hộ gia đình , với 1.247 người sinh sống. Đáng chú ý, khi điều tra tình hình tiêm chủng, cơ quan y tế phát hiện có 36 em dưới 14 tuổi chưa được tiêm vaccine 5 trong 1. Sau khi phát hiện 2 ca nhiễm mới, các cơ quan chức năng đã khoanh vùng, lập chốt chặn và tiến hành cách ly thôn 7 (xã Cư Króa) để phòng chống bệnh bạch hầu.Ngay sau đó, có hơn 1.200 người dân được cách ly trong thôn để ngăn ngừa dịch bệnh phát tán. Được biết, hiện xã Cư Króa có 948 hộ gia đình với 4.415 người dân.

Sở Y tế đã chỉ đạo các cơ quan chức năng giám sát, điều tra và cho những trường hợp tiếp xúc gần sử dụng kháng sinh dự phòng. Đồng thời phun hóa chất tại các hộ gia đình bệnh nhân và hộ xung quanh, tiêm vắc xin Td cho đối tượng từ 7 tuổi đến dưới 26 tuổi tại thôn 7. Sở cũng yêu cầu tiêm thêm vắc xin Td cho các đối tượng 7 tuổi tại các trường học và cộng đồng trên địa bàn huyện M'Đrắk trong tháng 7 và tháng 8 tới đây.

Trước đó vào ngày 7/7, tỉnh Đắk Lắk ghi nhận ổ nhiễm bạch hầu đầu tiên ở xã Bông Krang, huyện Lắk. Người đầu tiên mắc bạch hầu là bà H’B.M (SN 1968, trú tại buôn Diệo, xã Bông Krang, huyện Lắk), được điều trị và theo dõi tại Trung tâm y tế huyện Lắk .

Your browser does not support HTML5 video.

Theo Linh Chi/SKCĐ