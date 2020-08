Đắk Nông: Hoàn tất chấm thi, có thí sinh đạt 9,8 điểm môn Toán

Hôm nay (21/8), lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông cho biết, tỉnh đã cơ bản hoàn thành công tác chấm thi các môn thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 ở cả các môn Trắc nghiệm và Tự Luận. Theo kết quả nhận được, toàn tỉnh không ghi nhận bất kỳ bài thi nào đạt điểm liệt, môn Toán xuất hiện bài thi cao nhất đạt điểm 9,8.

Xuất hiện thí sinh đạt 9,8 điểm môn Toán tại Đắk Nông

Về phía môn tự luận, tỉnh Đắk Nông ghi nhận 2 bài thi Ngữ Văn đạt điểm 9 ở mức cao nhất, thấp nhất đạt 1,5 điểm.

Theo thống kê của Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Nông, tính đến ngày 2/7, toàn tỉnh có 6.200 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2020. So với kỳ thi năm trước, năm nay giảm 200 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó, học sinh lớp 12 có 5.819 em đăng ký và 381 thí sinh tự do; 6.100 thí sinh thuộc hệ giáo dục phổ thông; 100 thí sinh thuộc hệ giáo dục thường xuyên.

