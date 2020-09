Hơn 26.000 thí sinh bỏ lỡ Kỳ thi THPT Quốc gia 2020 đợt 1 hồi tháng 8 sẽ làm thủ tục dự thi Kỳ thi THPT Quốc gia 2020 đợt 2 ngay trong ngày hôm nay (2/9) tại 11 hội đồng thi tại Đà Nẵng, Quảng Nam, Đắk Lắk, Quảng Ngãi, Lạng Sơn, Quảng Trị, Thái Bình, Hòa Bình, Bắc Giang, Thừa Thiên - Huế, Hà Nội. Đợt 2 của kỳ thi vẫn có 5 bài thi gồm: ngữ văn, toán, ngoại ngữ, tổ hợp khoa học tự nhiên và khoa học xã hội.

Là địa phương chịu tác động lớn của dịch COVID-19 và có số thí sinh (TS) dự thi tốt nghiệp THPT đợt 2 đông nhất, với gần 11.000 TS, tại 25 điểm thi chính thức, Đà Nẵng đã hoàn tất các khâu chuẩn bị tổ chức kỳ thi. Sáng 1-9, ông Nguyễn Văn Quảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng, đã kiểm tra công tác chuẩn bị về yêu cầu phòng chống dịch Covid-19 tại các điểm thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn. Bà Lê Thị Bích Thuận, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP Đà Nẵng, cho biết ngày 31-8, ngành y tế đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 cho gần 11.000 TS tại 24 điểm thi và đều có kết quả âm tính. Ngoài ra, trong ngày 1-9, các cán bộ làm công tác coi thi cũng được lấy mẫu xét nghiệm. Đảm bảo công tác phòng dịch kỳ thi THPT Quốc gia đợt 2 Ông Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, khẳng định mọi công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã được kiểm tra kỹ lưỡng. Ông đề nghị các đơn vị không để xảy ra sai sót, ảnh hưởng đến tâm lý của TS. Theo ông Nguyễn Văn Quảng, đây là kỳ thi mang tính lịch sử, công tác chuẩn bị đặt ra nhiều áp lực cho TS và cán bộ nhưng đến nay, mọi việc đã chu đáo, bảo đảm an toàn về Sức Khỏe cho TS lẫn lực lượng tham gia coi thi. Điểm thi Trường THPT Võ Chí Công (Đà Nẵng) là nơi dành cho TS diện F1, F2, TS thuộc các khu cách ly y tế với 57 cán bộ coi thi, 9 phòng thi, 69 TS. Thầy Nguyễn Văn Đông, trưởng điểm thi này, cho biết cán bộ, giáo viên, nhân viên làm nhiệm vụ tại điểm thi này đã được tập huấn, hướng dẫn sử dụng các trang thiết bị bảo hộ, phòng dịch theo quy định. Theo bà Lê Thị Bích Thuận, điểm thi này sẽ có 3 khu vực dành cho các TS diện F1, F2 và TS tại các khu cách ly y tế. TS thuộc diện F1, F2 sẽ phải mặc đồ bảo hộ từ nơi ở đến địa điểm dự thi và tháo đồ phòng hộ cá nhân trước khi vào phòng thi, bỏ vào thùng rác theo quy định, rửa tay bằng cồn hoặc bằng xà phòng. Khi vào phòng thi, TS mang khẩu trang N95. Những TS này di chuyển bằng xe đã được ban tổ chức bố trí; giãn cách tối thiểu 2 m mọi lúc, mọi nơi. Cán bộ coi thi tại điểm thi Trường THPT Võ Chí Công phải mang bảo hộ trong suốt quá trình làm nhiệm vụ. Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng đã bố trí các giáo viên trẻ làm nhiệm vụ coi thi để bảo đảm sức khỏe.

Toàn bộ thí sinh tại Đà Nẵng âm tính với COVID-19, sẵn sàng tham dự Kỳ thi THPT Quốc gia đợt 2