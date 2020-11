Giữa đêm còn bật đèn sáng, thanh niên bị bạn cùng phòng đâm tử vong tại chỗ

Tin tức mới nhất ngày 13/11, báo Công Lý đưa tin, Công an huyện Củ Chi (TP. HCM) đã tiến hành tạm giữ đối tượng Nguyễn Anh Đức (SN 1985, quê Nghệ An, tạm trú Củ Chi) để điều tra về hành vi giết người.



Danh tính nạn nhân được xác định là anh T.V.V (SN 1987, quê Sóc Trăng, tạm trú huyện Củ Chi), bạn cùng phòng trọ với Đức.



Được biết, nghi phạm Nguyễn Anh Đức và anh T.V.V. quen biết nhau và cùng nhau ở phòng trọ tại một căn nhà ở xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 2h sáng ngày 12/11, anh V. đi nhậu về muộn, sau đó vào nhà vệ sinh và bật đèn phòng trọ. Bật đèn sáng khiến Đức khó ngủ, người này chạy lại tắt đèn và giữa 2 người xảy ra mâu thẫu rồi đánh nhau.

Sau đó, Đức chạy lại tủ quần áo lấy con dao tự chế đâm một nhát vào người anh V. khiến nạn nhân gục ngay tại chỗ. Thấy V. nằm bất động, Đức bỏ ra khỏi phòng rồi đến cơ quan công an để đầu thú.

Còn về anh V., dù đã được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong do vết thương quá nặng.

Tương tự, vào ngày 11/5/2019 cũng xảy ra vụ bạn trọ xô xát với nhau vì mâu thuẫn khi ở chung. Cụ thể, Huỳnh Thị Lan Anh (quê Vĩnh Thanh Trung, huyện Châu Phú, An Giang) và chị L.T.N (SN 1992, quê Bắc Giang) sống chung phòng trọ trong ngõ 298 Tây Sơn, phường Trung Liệt, quận Đống Đa.

Đến ngày 11/5/2019, hai người cãi cọ mâu thẫu về chuyện ở bẩn. Khi đó, do được mọi người can ngăn nên Lan Anh bỏ ra ngoài. Ít phút sau, người này quay lại phòng trọ, và cầm theo dao, bất ngờ đâm vào mang tai, cổ chân trái, bàn chân phải và lưng chị N. rồi bỏ đi.



