Cuộc nhậu kết nối tình làng nghĩa xóm biến thành vụ án mạng đau lòng vì mâu thuẫn cỏn con

Theo báo Công an TP Hồ Chí Minh, vụ án mạng liên quan đến nhậu nhẹt xảy ra vào khoảng 19h ngày 17/8 tại nhà ông Mặc Văn Anh (ngụ tại thôn Bình Lễ, xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận ).

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng thời gian đó, một nhóm 5 người cùng sống trên địa bàn tổ chức ăn nhậu tại sân nhà ông Măc Văn Anh. Trước đây, một số người trong nhóm này từng ăn nhậu với nhau nhưng rất vui vẻ hòa thuận.

Trong cuộc nhậu tối hôm đó, các nhóm có uống rượu. Trong lúc lời ra tiếng vào giữa cuộc nhậu thì xảy ra tranh cãi. Vì có hơi men trong người và sẵn tính nóng nảy, Nguyễn Thanh Tùng (35 tuổi) cầm dao đâm thấu ngực anh Lê Minh Hoàng (38 tuổi).

Vì Tùng gây án bất ngờ nên những người cùng nhậu không kịp can ngăn. Sau khi bị đâm, anh Hoàng được bạn nhậu và hàng xóm nhanh chóng đưa đến Bệnh viện Đa khoa Bắc Bình Thuận cấp cứu . Song do thương tích quá nặng, sốc mất máu nên anh Hoàng đã tử vong ngay sau đó.

Nhận được tin báo về vụ án mạng, Công an vào cuộc điều tra và bắt giữu Nguyễn Thanh Tùng. Bước đầu, Tùng thừa nhận hành vi của mình.

Về phần nạn nhân Hoàng, sau khi xác nhận tử vong và khám nghiệm tử thi xong, gia đình đã nhận bàn giao thi thể đưa về an táng theo phong tục địa phương.

Vào tháng 10/2019 tại Bà Rịa - Vũng Tàu cũng xảy ra một vụ án mạng xuất phát từ mâu thuẫn trong cuộc nhậu. Hung thủ gây án được xác định là Lê Trịnh Anh Duy (SN 1980, quê ở Lâm Đồng); nạn nhân là Trần Hải Quân (SN 1993, quê Cà Mau).

Theo điều tra, Lê Trịnh Anh Duy và anh Trần Hải Quân thuê chung cùng một dãy trọ ở phố Tân Phú, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu). Lúc rảnh, Duy và anh Quân thường rủ nhau nhậu nhẹt.

Đến chiều 23/10, Duy rủ anh Quân đi ăn nhậu rồi về phòng nghỉ ngơi. Đến khoảng 23h cùng ngày, Duy đi ăn đêm cùng bạn thì gặp anh Quân đang ăn cùng một người bạn khác.

