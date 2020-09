Chân dung gã trai bản đánh chết bạn vì phát hiện cùng thích một cô gái

Theo nguồn tin từ VTC .vn, Công an tỉnh Sơn La đã bắt giữ được đối tượng Phàng A Nổ (tên gọi khác là Nủ, 31 tuổi, trú tại bản Suối Vạch, xã Kim Bon, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La).





Nổ bị bắt giữ với cáo buộc Giết người. Nạn nhân là anh Đặng Thái S. (31 tuổi, trú tại xã Kim Bon, huyện Phù Yên). Trước khi xảy ra án mạng, hai người có mối quan hệ bạn bè thân thiết.





Tại trụ sở Công an, Nổ khai, chiều 9/9 đã cùng anh S. lên lán nương thuộc tiểu khu 8, xã Chiềng Sơn (huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) để nấu cơm ăn tối và nghỉ ngơi tại lán.





Đến rạng sáng ngày 10/9, S. và Nổ nói chuyện yêu đương cho nhau nghe thì nảy sinh mâu thuẫn vì cả hai cùng thích một cô gái ở Thanh Hóa. Trong cơn tức giận, Nổ dùng gậy đánh liên tiếp vào đầu S. khiến nạn nhân gục tại chỗ. Sau đó, Nổ trốn khỏi hiện trường





Nổ thừa nhận sát hại anh S. vì ghen tuông

Đến khoảng 10h ngày 10.9, người dân đi làm nương thì phát hiện anh S. nằm úp mặt xuống đất trong trạng thái cởi trần. Kiểm tra kỹ thì phát hiện trên đầu có nhiều vết thương nên đã nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng.





Nhận được tin báo, Công an tỉnh Sơn La đã chỉ đạo Phòng Hình sự phối hợp với Công an huyện Mộc Châu tổ chức khám nghiệm nghiệm trường. Đồng thời phối hợp với Công an Vân Hồ, Phù Yên, Bắc Yên để tổ chức truy bắt Phàng A Nổ tại khu vực bồ sông Đà (huyện Mộc Châu).





Liên quan đến các vụ án mạng do ghen tuông, trước đó, TAND tỉnh Gia Lai tuyên phạt 12 năm tù đối với bị cáo Phạm Xuân Nam (SN 1991, trú xã Ia Hla, huyện Chư Pưh) về tội Giết người.





Theo đó, nghi ngờ Nguyễn Hồng Th. (SN 1975) có quan hệ tình cảm với vợ nên Nam nổi máu ghen tuông, phục ở sau nhà mình hòng bắt quả tang. Khoảng 22h30 ngày 22/9/2019, phát hiện anh Th. đi vào cửa sau ôm vợ, Nam cầm một con dao rựa đập vỡ cửa kính, xông vào ẩu đả.





Anh Th. lấy một đoạn típ sắt ở phòng bếp đánh trả làm Nam bị đánh trúng tay trái. Bực tức, Nam dùng dao chém vào người anh Th. Anh Th. được đưa đi cấp cứu nhưng đã chết trên đường. Còn Nam sau khi gây án đã đến Công an xã la Hla đầu thú.

