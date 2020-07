Kinh hoàng gã đàn ông say xỉn bắn chết chị họ vì… không lưu số điện thoại của vợ

Ngày 22/7, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội , Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đang tiến hành điều tra về vụ giết người xảy ra vào tối ngày 21/7 tại xã Yang Nam (huyện Kong Chro).

Theo điều tra, tối ngày 21/7, Đinh Hnich (SN 1986, trú xã Yang Nam, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) ngồi uống rượu với chị Đinh Thị Hêch (SN 1981, là chị họ Hnich, trú cùng làng). Vì có quan hệ họ hàng lại khá thân thiết nên hai người thường xuyên giúp đỡ nhau và tổ chức nhạu nhẹt.

Tuy nhiên, vào buổi nhậu hôm qua hai người xảy ra mâu thuẫn khi Hnich phát hiện chị họ không lưu số điện thoại của vợ mình. Hnich nổi nóng quay ra nói chị họ thế là hai bên xảy ra cãi vã, xô xát.

Trong lúc tức giận, Hnich đã dùng súng kíp tự chế giấu sẵn trong người bắn vào lưng chị Hếch khiến nạn nhân gục tại chỗ. Sau khi gây án, Hnich bỏ trốn khỏi hiện trường.

Đối tượng Hnich tại cơ quan điều tra

Phát hiện sự việc một số người hàng xóm đã nhanh chóng đưa chị Hếch đi cấp cứu tại trung tâm y tế huyện Kông Chro. Nhưng do vết thương quá nặng nên chị Hếch đã tử vong ngay sau đó.

Khi chị Hếch tử vong, người dân đã trình báo sự việc lên Công an huyện. Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra, truy bắt đối tượng. Đến rạng sáng ngày 22/7, Đinh Hnich bị bắt cùng khẩu súng tang vật.

Trước đó vào tháng 5/2020, tại An Giang cũng xảy ra vụ em đâm chết anh họ vì mâu thuẫn trong cuộc nhậu. Đối tượng gây án là Huỳnh Văn Tý (26 tuổi, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi giết người.

Cụ thể, khoảng 15h ngày 1/5, ông Huỳnh Văn Cổ tổ chức nhậu cùng các cháu tại nhà. Trong đó có Huỳnh Văn Thay. Uống được một lúc, anh Thay rủ thêm Tý (em con chú ruột) đến nhậu chung.

Đến khoảng 19h cùng ngày, khi mọi người nghỉ nhậu chỉ còn Tý, Thay và một người nữ thì giữa Thay và Tý xảy ra cự cãi. Ông Cổ ra kêu Tý đi về thì Tý đập bể đĩa trên mâm nhậu rồi ra về.

Thay đi theo dùng tay siết cổ và đánh vào đầu Tý chảy máu. Tức giận, Tý về lấy dao đâm vào vùng ngực trái của nạn nhân. Mọi người can ngăn nhưng vết thương nặng nên Thay đã tử vong trên đường đến bệnh viện

