Tình bạn, tình đồng nghiệp thân thiết vỡ toang khiến người chết, người bị bắt vì tiền nợ 2 ngày công

Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, tố 1/10, người dân ở thị trấn Khe Tre (huyện Nam Đồng) nghe thấy tiếng cãi vã của anh Trần Ngọc Hiệp (1979, trú TT Nam Đông, huyện Nam Đông) và anh Huỳnh C.(1987, trú cùng địa bàn). Nghi có chuyện chẳng lành nên người dân sang kiểm tra thì phát hiện anh C. nằm gục giữa sân nhà, xung quanh máu chảy rất nhiều.





Ngay lập tức người dân trình báo sự việc đến cơ quan Công an và trình quyền địa phương. Nhận được tin báo, Công an vào cuộc điều tra. Qua xác minh thì nhận thấy đây là vụ án mạng nên chuyển cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế. Qua khám nghiệm hiện trường thu giữ con dao Thái Lan dính đầy máu. Công an xác định đây là hung khí Hiệp dùng để sát hại anh C..





Cơ quan điều tra cũng lập tức xác định được nguyên nhân gây án bắt nguồn từ mâu thuẫn trong việc nợ tiền ngày công của thợ xây. Theo đó, tối 1/10, Hiệp đến nhà anh C. lấy tiền công thợ xây mà trước anh C. gọi Hiệp đi làm cho mình.





Tại đây, anh C. và Hiệp xảy ra mâu thuẫn cãi vã. Bởi anh C. cho rằng, sau khi đứng ra lãnh một phần hạng mục công trình đã kêu Hiệp cùng một số người khác đi làm. Theo cam kết, những người thợ xây này phải làm cho đến khi hạng mục chấm dứt, tiền công sẽ trả theo thỏa thuận giữa hai bên.

Gia đình đang tổ chức tang lễ cho anh C.





Anh C. có trách nhiệm trả tiền công cho những người này. Song khi Hiệp đang làm dở nửa chừng thì bỏ ngang khiến công việc bị chậm trễ. Vì lý do này anh C,. bị ông chủ mắc, yêu cầu bồi thường . Bên cạnh đó, anh C. vẫn chưa làm công trình nên tiền công chưa có. Anh C. hẹn khi nào có sẽ trả cho Hiệp.





Theo điều tra , số tiền công mà anh C. nợ Hiệp là 1,5 triệu đồng. Anh C. nói sẽ trả Hiệp dần dần. Thời điểm xảy ra án mạng, anh C. nợ Hiệp 2 ngày công với số tiền 430.000 đồng. Anh C. có hứa đợi đến ngày rằm sẽ lấy tiền từ ông chủ công trình trả cho Hiệp.





Song Hiệp cho rằng anh C. đã hẹn nhiều lần nhưng không chịu trả nên dẫn đến cãi vã, xô xát. Trong lúc cãi nhau, Hiệp dùng dao Thái Lan đâm một nhát vào người anh C. khiến nạn nhân tử vong.





Tại cơ quan điều tra , Hiệp đã thừa nhận hành vi của mình. Hiệp khai, đã nhiều lần đến đòi tiền công không được, hai bên thường xảy ra mâu thuẫn cãi vã. Vì thế lần này đến, Hiệp thủ theo cả dao trong người.





Theo người dân địa phương, Hiệp và anh C. vốn là bạn bè, sống gần nhà nhau. Cả hai đều làm thợ xây nhiều năm nên hễ có công trình nào thì cả hai đều gọi nhau đi làm để kiếm cơm. Và không ai ngờ được, chỉ vì tiền công 2 ngày mà xảy ra án mạng thương tâm đến vậy.





Được biết, cả đối tượng gây án và nạn nhân đều đã có vợ, con và hoàn cảnh của 2 gia đình đều khó khăn...

Your browser does not support HTML5 video. Mâu thuẫn sau chầu nhậu, nam thanh niên dùng búa đập đồng nghiệp tử vong





Theo Thanh Mai/SKCĐ