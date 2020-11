Đang bận nhậu nhưng cứ đòi xăm mình, người đàn ông bị đâm tử vong tại chỗ

Theo báo Công an TP.HCM đưa tin, ngày 17/11 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đang tạm giữ đối tượng Lê Hoài Phong (28 tuổi, tạm trú khóm Xuân Biên, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên) để tiếp tục điều tra về hành vi Giết người