Đâm chết người trong quán karaoke do mâu thuẫn rồi bắt xe hơn 300km bỏ trốn ra Hà Nội

Tin tức mới nhất ngày 23/11, theo Zing đưa tin, Công an thành phố Vinh ( Nghệ An ) cho biết, đơn vị đã tiến hành bắt giữ đối tượng Nguyễn Duy Tuấn (36 tuổi, trú tại xã Nghi Kim, TP. Vinh) khi đang lẩn trốn tại Hà Nội.

Được biết, đối tượng gây án ở Nghệ An nhưng đã bắt xe bỏ trốn hơn 300km ra tận Hà Nội nhưng vẫn bị lực lượng công an bắt giữ.

Được biết, đối tượng Nguyễn Duy Tuấn chính là nghi phạm sát hại anh P.N.T. (28 tuổi) tại quán karaoke ở xã Nghi Ân, thành phố Vinh (Nghệ An) cách đây 2 ngày.

Theo Công Lý đưa tin, vụ việc xảy ra vào khoảng 22h ngày 21/11 tại quán Karaoke Nghi Ân Club (xóm 2 xã Nghi Ân, TP. Vinh). Vào thời điểm trên, giữa Tuấn và P.N.T. đã xảy mâu thuẫn khi đang hát.

Sau đó, hai bên đã tiếp tục xô xát. Lúc này, Tuấn đã cầm dao đâm nhiều nhát khiến anh T. gục ngay tại chỗ. Sau đó, nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị Nghệ An. Thế nhưng, do vết thương quá nặng, anh T. đã tử vong sau đó.

Sau khi gây án, Tuấn đã rời khỏi hiện trường, bắt xe ra Hà Nội để lẩn trốn nhưng vẫn bị công an bắt giữ.

Hiện tại, vụ việc vẫn đang được Công an TP Vinh tiếp tục điều tra, làm rõ.





Theo TN/SKCĐ