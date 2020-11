Cực Hot: Đám cưới Công Phượng sẽ được tổ chức vào ngày 16/11, địa điểm cụ thể chưa được hé lộ

Theo Zing , tiền đạo Công Phượng cùng bạn gái Viên Minh sẽ tổ chức lễ thành hôn tại TP.HCM vào ngày 16/11 tới đây, sau hơn 5 tháng kê từ lễ đính hôn vừa qua. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, địa điểm tổ chức vẫn được giữ kín.

Cũng giống như lễ đính hôn, ngoài địa điểm tổ chức lễ cưới bí mật, Công Phượng - Viên Minh cũng mong muốn sự riêng tư nên sẽ hạn chế số lượng khách mời.

Sau đám cưới tại TP.HCM, vợ chồng chàng cầu thủ xứ Nghệ sẽ tổ chức đãi tiệc ở Phú Quốc và quê nhà Nghệ An. Thời gian tổ chức vẫn chưa được tiết lộ.





Vào ngày 3/6 vừa qua, hai bên gia đình Công Phượng và bạn gái đã tổ chức lễ đính hôn sang trọng, hoành tráng tại một khách sạn ở TP.HCM. Đám hỏi chủ yếu chỉ mời người thân, bạn bè và những người trong giới thể thao. Ngày hôm đó, cầu thủ Trần Hữu Đông Triều và Nguyễn Tiến Linh cũng có mặt.

Công Phượng và bạn gái được cho là yêu nhau từ năm 2018 nhưng vẫn luôn giữ kín mối quan hệ, mãi đến khi tổ chức đám hỏi mới được công khai.

Được biết, Viên Minh có tên đầy đủ là Tô Ngọc Viên Minh, sinh năm 1993, hơn chàng cầu thủ 2 tuổi. Viên Minh hiện đang sinh sống và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh. Cô nàng mới tốt nghiệp loại xuất sắc chương trình thạc sỹ ngành Quản trị kinh doanh của Đại học RMIT vào năm ngoái, sau đó về làm việc cho công ty của gia đình tại TP. HCM.

Để tiện cho cuộc sống hôn nhân, Công Phượng cũng đã mua nhà ở TP.HCM.

Sau khi đính hôn, phong độ của Công Phượng đi lên thấy rõ khi trở thành chân sút chủ lực của CLB TP.HCM. Tuy nhiên, trong lượt đấu áp chót giai đoạn 1, chàng thủ bị chấn thương nên phải nghỉ ngơi một thời gian.

Khi mùa giải 2020 kết thúc, tiền đạo xứ Nghệ sẽ hết hạn hợp đồng cho mượn với CLB TP.HCM và trở về khoác áo thi đấu cho HAGL.

Video lễ ăn hỏi của Công Phượng-Viên Minh.



Theo TN/SKCĐ