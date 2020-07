Cố dự đám cưới theo ý của gia đình, chú rể lây COVID-19 cho 100 khách và chết sau 2 ngày cưới hỏi

Theo trang tin Indian Express, một người họ hàng gần cho biết, chú rể thậm chí còn cảm thấy không khỏe trước ngày diễn ra đám cưới và muốn hoãn hôn lễ này lại. Thế nhưng, gia đình hai bên không đồng ý việc hủy kế hoạch tổ chức lễ cưới vì như thế cả hai bên sẽ chịu tổn thất nặng nề về tiền bạc. Do trước đó họ đã bỏ ra không ít tiền để sắm sửa cho hôn lễ này.

Ảnh minh họa

Ngay khi phát hiện con trai đã chết, người thân liền nhanh chóng đưa anh về nhà và tự ý chôn cất mà không hề thông báo cho chính quyền địa phương. Tuy nhiên, khách mời tham dự đám cưới biết được chuyện đó đã nhanh chóng đến cơ quan chức năng báo sự việc.

Không lâu sau đó, một số người họ hàng của chú rể cũng xuất hiện triệu chứng của bệnh COVID-19 và họ được đưa đi xét nghiệm. Kết quả cho thấy, nhiều người trong số đó dương tính với COVID-19.

Khi xác định được khoảng 15 người đự dám cưới nhiễm COVID-19, chính quyền địa phương đã lập tức mở một chốt xét nghiệm đặc biệt trong vòng 2 ngày 24 – 26/6 để xác định và cách ly người nhiễm bệnh trong số gần 400 khách mời đám cưới.

Được biết, dịch COVID-19 vẫn đang hoành hành ác liệt ở Ấn Độ. Tính đến nay, Ấn Độ là tâm dịch thứu 4 trên thế giới. Ấn Độ đã ghi nhận 10.000 ca nhiễm, trong đó có 70 người đã tử vong. Thủ tướng Ấn Độ trong tuần qua đã kêu gọi người dân tuân thủ nghiêm phương pháp phòng chống dịch bệnh.