Concept đám cưới đỉnh như trong Twilight tổ chức tại Đà Lạt: Xin ngay địa chỉ trước khi hết slot!

Tuy nhiên, Đà Lạt không chỉ 'hút mắt' với những tâm hồn lãng mạn mang gu 'đô thị', mà đối với những ai dành trọn trái tim cho những bìa rừng bát ngát, những nét vẽ mà thiên nhiên ban tặng cho mảnh đất này thì 1 chuyến ghé chơi Đà Lạt cuối tuần chắc chắn sẽ không làm bạn thất vọng.

Lễ cưới tuy không lớn, trang trí không cầu kỳ nhưng các khách mời có thể cảm nhận được tâm huyết của chủ nhân buổi lễ đặt vào đây thông qua những chi tiết tỉ mẩn trên ghế ngồi, lối đi, hệ thống ánh sáng.

Đà Lạt vốn được mệnh danh là 'Thành phố Ngàn hoa', lễ cưới tổ chức tại Đà Lạt sẽ không thể thiếu những sắc hoa tại nơi đây. Nếu hoa hồng màu đỏ thể hiện sự mãnh liệt trong tình yêu, thì sắc cam của hoa hồng lại thể hiện sự nhiệt huyết trong hôn nhân.

Lễ cưới được tổ chức với quy mô nhỏ, khách mời chủ yếu là người thân và bạn bè thân thiết, không cần kèn trống tưng bừng, nhưng không vì thế mà buổi lễ này thiếu đi bất kỳ yếu tố nào: trang trọng, ấm áp, lại còn được 'bonus' lất phất những hạt mưa nhẹ của Đà Lạt.

Sắc trắng - đen hòa cùng nền rừng với bãi cỏ đẹp, những khách mời và cặp đôi cùng nhau ôn lại những mốc thời gian đẹp trong tình yêu. Có lẽ, nếu đây không phải là một trong những lễ cưới có concept ý nghĩa và đáng nhớ nhất thì khó lễ cưới nào đạt được đến 'cảnh giới' này.

Tổng thể không gian lễ cưới rất rộng rãi, thoáng đãng, ngoài những thiết kế chính còn có những góc chụp hình thơ mộng để khách mời thoải mái tận hưởng. Phong cách tổ chức đơn giản, ấm áp này hiện đang trở thành xu hướng lễ cưới của các cặp đôi hiện đại, với mong muốn bỏ qua hết các thủ tục rườm rà, đúng tiêu chí là buổi lễ dành riêng cho 2 'nhân vật chính' thay vì như những lễ cưới phổ thông.

Nguồn ảnh: Kỳ Duyên

Your browser does not support HTML5 video.



Du lịch Đà Lạt 3 ngày 2 đêm