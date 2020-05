Dám đem giống gà Indonesia đen xì từ tận Hàn Quốc về nuôi, chàng trai Cần Thơ nhận 'cái kết' ngọt

Gặp không ít khó khăn khi quyết định lập nghiệp với mô hình nuôi giống gà đen Indonesia nhưng anh Cường đều cố gắng từng bước khắc phục. Nhờ vào sự kiên trì và nỗ lực không ngừng nghỉ, đến nay anh Cường đã chứng minh được lựa chọn của mình là vô cùng đúng đắn.



Học người Hàn Quốc cách nuôi gà đen Indonesia!



Anh Phan Minh Cường ở phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, TP Cần Thơ là một trong những gương thanh niên điển hình làm kinh tế giỏi trên địa bàn. Thành công với mô hình nuôi gà đen của anh Cường hiện nay khiến nhiều người phải ngưỡng mộ.



Kể về cơ duyên biết đến giống gà đen. Anh Cường cho biết, anh vốn tốt nghiệp trung cấp thủy sản ở Cần Thơ nhưng không đi theo nghề. Năm 2008, anh Cường đăng ký đi xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc. Mục tiêu của anh là tích lũy vốn riêng và học hỏi cách người Hàn Quốc làm kinh tế để về Việt Nam khởi nghiệp. Thời điểm này cũng là lúc anh Cương có cơ hội được biết đến và tìm hiểu về giống gà đen Indonesia.



"Đầu năm 2015, tôi và nhiều anh em công nhân được lãnh đạo công ty đưa đi thăm một khu bảo tồn vật lưu niệm quốc gia ở Hàn Quốc. Trong số các vật lưu niệm ở đây có giống gà đen Indonesia đã được chăn nuôi và nhân giống khá nhiều...", anh Cường kể lại.



Tại đây, anh Cường được nghe giới thiệu về giống gà đen xì còn rất lạ lẫm với người dân Việt Nam: "Tên gọi khoa học của giống gà này là Ayam Cemani, xuất xứ từ Indonesia. Mọi bộ phận trên cơ thể chúng đều có màu đen tuyền”, anh Cường hào hứng kể.

Thậm chi trứng gà cũng có màu đen



Hôm ấy, sau khi tham quan, anh Cường còn được thưởng thức các món ăn chế biến từ thịt gà đen và vô cùng ấn tượng. Chất thịt dai, mềm, ngọt và rất giàu chất sắt. Không những cậy, so với gà ác ở Việt Nam thì gà đen Indonesia có trọng lượng lớn hơn, gà mái từ 1,6-1,8 kg/con; gà trống từ 2-3 kg/con.



Nhiều lần được nếm thử món ăn được chế biến từ giống gà đen ở Hàn Quốc đã khiến anh Cường nghĩ, làm sao để khi về nước vẫn có thịt gà đen để thưởng thức. Dần dần anh Cường manh nha ý định phải nuôi cho bằng được giống gà này ở Việt Nam, không chỉ để ăn mà là để Nhiều lần được nếm thử món ăn được chế biến từ giống gà đen ở Hàn Quốc đã khiến anh Cường nghĩ, làm sao để khi về nước vẫn có thịt gà đen để thưởng thức. Dần dần anh Cường manh nha ý định phải nuôi cho bằng được giống gà này ở Việt Nam, không chỉ để ăn mà là để kinh doanh , khởi nghiệp là giàu.



Chính vì vậy, sau khi hết thời hạn 7 năm làm việc ở Hàn Quốc, anh Cường đã quyết định thuê dịch vụ vận chuyển để vận chuyển được 200 quả trứng gà đen từ Hàn Quốc và Indonesia về Việt Nam để cho ấp lấy giống nuôi. Tuy nhiên, sau thời gian ủ ấm, chỉ có 25 trong tổng số 200 quả trứng nở được 25 con gà con. Hao hụt nhiều nhưng anh Cường vẫn vui mừng. Từ đây, anh chính thức bước vào con đường khởi nghiệp đầy gian nan với giống gà đen.



Đi phiên dịch về kiếm tiền nuôi... gà



Ngoài 25 con gà có được sau khi ấp nở trứng, anh Cường còn liên hệ các chủ ghe ở Kiên Giang thường xuyên vận chuyển hàng hóa, cập bến Indonesia để mua thêm gà đen giống về nuôi. Thời điểm đó, mỗi con gà đen giống 1 tháng tuổi có giá đến 2,5 triệu đồng, anh Cường bấm bụng liều mua được 7 con. Như vậy, anh Cường khởi nghiệp với 32 con gà giống.



Việc nuôi gà gặp khó khăn ngay từ khi bắt đầu, do gà nhỏ, lại thay đổi môi trường sống nên sức đề kháng của chúng rất yếu. Để khắc phục, anh Cường đã phải ra công miệt mài tìm đọc tài liệu, tham khảo kỹ thuật chăn nuôi giống gà này trên mạng Internet.



Nhờ sự nỗ lực học hỏi của anh Cường, đàn gà nhanh chóng thích nghi môi trường mới. Sau 8 tháng chăn nuôi, từ 32 con gà ban đầu, anh Cường đã nhân lên được 500 con. Trong lúc thành công tưởng như đã đến rất gần thì vận xui ập đến: Đàn gà mắc trận dịch tả! Thế là 500 cao gà hao hụt gần hết, chỉ còn 80 con. Lúc này, mô hình nuôi gà của anh Cường bên bờ vực sụp đổ. Trước áp lực "bàn ra" của 2 bên Nhờ sự nỗ lực học hỏi của anh Cường, đàn gà nhanh chóng thích nghi môi trường mới. Sau 8 tháng chăn nuôi, từ 32 con gà ban đầu, anh Cường đã nhân lên được 500 con. Trong lúc thành công tưởng như đã đến rất gần thì vận xui ập đến: Đàn gà mắc trận dịch tả! Thế là 500 cao gà hao hụt gần hết, chỉ còn 80 con. Lúc này, mô hình nuôi gà của anh Cường bên bờ vực sụp đổ. Trước áp lực "bàn ra" của 2 bên gia đình nội ngoại, anh Cường chỉ dựa vào sự ủng hộ hết mình của vợ để làm động lực gầy dựng lại từ đầu.



"Tới lúc đó, tôi đã đổ chi phí trên 200 triệu đồng nên không thể bỏ được. Một mặt, tôi tranh thủ đi làm phiên dịch để kiếm tiền nuôi gà, một mặt, tôi nghiên cứu kỹ lưỡng, tìm những chỗ sai sót để khắc phục”, anh Cường tâm sự.



Được sự hỗ trợ nhiệt tình từ các kỹ sư ở Chi cục Thú y thành phố, Phòng Kinh tế quận Cái Răng và các thầy cô ở Trường Đại học Cần Thơ…. anh Cường đã áp dụng thành công vào mô hình kinh tế của gia đình các kỹ thuật từ cách xử lý chuồng trại cho tới cách phòng chống dịch bệnh.



Không nuôi nhốt đại trà như trước, anh Cường làm chuồng nuôi riêng cho từng lứa gà theo độ tuổi khác nhau. Bên cạnh đó, anh Cường thường xuyên cập nhật thông tin về kỹ thuật phòng bệnh cho đàn gà, đặc biệt là gà bố mẹ. Sau 1 năm thử thách, đàn gà tăng lên 1.000 con. Từ đây, anh Cường có thể bắt đầu bán gà giống và gà thịt lấy tiền quay vòng vốn.

Anh Cường và 2 con gà đen đang nuôi dưỡng trong trang trại quy mô 2.000 con. Ảnh: Dân Việt



"Ô kê! Gà đen quán" và tham vọng nuôi gà kết hợp làm du lịch



Ngoài cung cấp gà đen thịt cho một số nhà hàng ở các tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng và TP Hồ Chí Minh, anh Cường còn tận dụng nguồn gà thịt dồi dào để tự mở nhà hàng cho riêng mình.



Năm 2018, quán ăn "Ô kê! Gà đen quán" ra đời với sự hợp tác của anh Cường với một người bạn mở ở phường Phú Thứ, quận Cái Răng. Quán ăn phục vụ hơn 10 món ăn với nguyên liệu chính là gà đen Indonesia do trang trại của anh Cường cung cấp.



"Với quán ăn này, tôi tự tin giới thiệu với bạn bè trong và ngoài nước ghé thăm Cần Thơ tham quan du lịch, thưởng thức món đặc sản do gia đình tự cung cấp, đảm bảo sạch từ trang trại đến bàn ăn”, anh Cường tự hào.

Gà đen được mệnh danh là "ông Hoàng của các loài gà"



Hiện nay, nhà hàng của anh Cường còn nhận được đề nghị hợp tác kinh doanh quán ăn đặc sản gà đen theo hình thức kinh doanh nhượng quyền.



Với nhà hàng và quy mô chuồng chăn nuôi khoảng 2.000 con gà đen Indonesia, anh Cường đang góp phần tạo việc làm cho thêm 6 lao động, với mức lương từ 4 triệu đồng/tháng. Trang trại nuôi gà của anh cũng đang là một trong những địa chỉ tin cậy và hấp dẫn để học sinh, sinh viên ngành nông nghiệp; chăn nuôi gia súc, gia cầm đến đăng ký thực tập.



"Tôi còn có ước mong có thể gầy dựng được điểm tham quan du lịch phục vụ du khách muốn tìm hiểu về giống gà quý hiếm này”, anh Cường cho biết.



Cũng theo anh Cường, anh đang có chuẩn bị xây dựng, mở rộng quy mô chuồng trại để có thể tăng đàn gà lên tối đa 4.000 con. Anh Cường đã liên hệ đặt hàng và chuẩn bị bay sang Indonesia để mua thêm giống gà đen thuần chủng về nuôi. Anh Cường cũng quan tâm đến việc bảo tồn giống gà quý để tránh trường hợp bị thoái hóa bằng cách dành thời gian nghiên cứu kỹ thuật phối giống nhân tạo.



Cơ hội thành công được mở ra ngày càng nhiều hơn nữa, anh Cường đang khẳng định con đường khởi nghiệp đúng hướng và sự nỗ lực không ngừng nghỉ của mình.

Gà đen Indonesia là giống gà đắt đỏ nhất thế giới

