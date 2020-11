Bị đâm hơn 10 nhát tử vong luôn sau đám tang vì mâu thuẫn cờ bạc

Tin tức mới nhất ngày 12/11, tờ Thanh Niên đưa tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phối hợp cùng Công an TP Bà Rịa đã bắt tạm giam đối tượng Dương Vỹ Thái (18 tuổi, quê ở Bến Tre) để điều tra, làm rõ về hành vi Giết người mới xảy ra trên địa bàn.

Đối tượng Dương Vỹ Thái



Được biết, Thái chính là nghi phạm đâm anh Vũ Duy Quyền (46 tuổi, ngụ phường Long Toàn, TP Bà Rịa) tử vong tại chỗ do mâu thuẫn khi đánh bài trong một đám tang.



Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 0h45 ngày 12/11, Thái cùng anh Quyền cùng nhiều người khác đến viếng đám tang một người quen ở trong hẻm đường Điện Biên Phủ (phường Long Toàn). Tại đây, Thái và Quyền và một số người chơi đánh bài cào ăn tiền.



Do Thái thắng liên tục nên anh Quyền nghi ngờ thanh niên 18 tuổi chơi gian lận. Sau đó, hai bên xảy ra mâu thuẫn, anh Quyền tát vào mặt Thái, hai bên chuẩn bị đánh nhau thì được mọi người xung quanh can ngăn.

Nơi xảy ra mâu thuẫn

Ấm ức vì bị tát, Thái quay trở về phòng trọ lấy dao, sau đó nhờ một người bạn chở đến nhà anh Quyền. Tại đây, Thái cầm dao xông vào tận nhà, đâm anh Quyền liên tiếp hơn 10 nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.



Sau khi gây án, Thái đã đến Công an phường Long Toàn đầu thú. Công an TP Bà Rịa cũng nhanh chóng đến hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng.

