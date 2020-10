Thương tâm anh vợ cầm dao đoạt mạng em rể vì để vợ bầu bí phải làm việc cực khổ

Theo thông tin từ Pháp luật VN, ngày 19/10 Công an huyện Củ Chi ( TP. HCM ) đang tiến hành tạm giữ đối tượng Nguyễn Châu Thanh, tự “Đậu đỏ” (SN 1992, ngụ huyện Củ Chi) để điều tra về hành vi giết người.



Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng chiều ngày 16/10 tại xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi. Vào thời điểm trên, Thanh đã cầm con dao đến phòng trọ của em gái mình (địa chỉ tại đường số 5, ấp 1, xã Tân Thạnh Tây) để 'nói chuyện' với em rể là Nguyễn Minh Tiến (SN 1992, quê Sóc Trăng).

Ảnh minh họa



Nói chuyện được một lúc, cả hai lời qua tiếng lại rồi xảy ra mâu thuẫn với nhau. Không kiềm chế được cảm xúc, Thanh đã dùng dao đâm nhiều nhát khiến Tiến Nói chuyện được một lúc, cả hai lời qua tiếng lại rồi xảy ra mâu thuẫn với nhau. Không kiềm chế được cảm xúc, Thanh đã dùng dao đâm nhiều nhát khiến Tiến tử vong tại chỗ.



Sau khi gây án, Thanh nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. Tuy nhiên sau đó đối tượng đã đến công an phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân để đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.



Tại cơ quan công an, đối tượng cho biết từng có một tiền án về tội Cướp giật tài sản, mới được ra tù vào tháng 4/2020. Về nguyên nhân gây án, Thanh khai nhận do thấy em rể không chịu đi làm nuôi vợ Tại cơ quan công an, đối tượng cho biết từng có một tiền án về tội Cướp giật tài sản, mới được ra tù vào tháng 4/2020. Về nguyên nhân gây án, Thanh khai nhận do thấy em rể không chịu đi làm nuôi vợ nuôi con . Trong khi đó, em gái Thanh đang bầu bí những vẫn phải đi làm cực khổ để kiếm tiền.

Ảnh minh họa



Điều này khiến Thanh bức xúc và quyết phải tìm Tiến nói chuyện cho ra lẽ, cả hai xảy ra mâu thuẫn rồi dẫn đến án mạng.



Hiện vụ án vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.



Your browser does not support HTML5 video.

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ